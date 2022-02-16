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الإمارات تسجل إصابة جديدة بـ"كورونا"

تعود لمواطن صيني وحالته مستقرة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم (الأحد)، تسجيل حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد- 19".

وأوضحت الوزارة عبر موقع وكالة الأنباء الإماراتية في "تويتر"، أن الحالة تعود لمواطن من الجنسية الصينية عمره 37 سنة وحالته الصحية مستقرة.

وأضافت أنها رصدت حالة المصابة من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم (الأحد)، تسجيل حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد- 19".

وأوضحت الوزارة عبر موقع وكالة الأنباء الإماراتية في "تويتر"، أن الحالة تعود لمواطن من الجنسية الصينية عمره 37 سنة وحالته الصحية مستقرة.

وأضافت أنها رصدت حالة المصابة من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
07:27 PM

الإمارات تسجل إصابة جديدة بـ"كورونا"

تعود لمواطن صيني وحالته مستقرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم (الأحد)، تسجيل حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد- 19".

وأوضحت الوزارة عبر موقع وكالة الأنباء الإماراتية في "تويتر"، أن الحالة تعود لمواطن من الجنسية الصينية عمره 37 سنة وحالته الصحية مستقرة.

وأضافت أنها رصدت حالة المصابة من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

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