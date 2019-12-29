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في ظل رؤية ولي العهد.. الحقيل: رضا المواطن على رأس أولويات وزارة الإسكان

"وزارة الإسكان تعمل على إعادة هيكلة كثير من القطاعات التي لها علاقة بالإسكان. وهذه الهيكلة سوف تساعد على رفع نسبة تملُّك الوحدات السكنية لدى المواطنين".. كلمات تحدَّث بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قناة العربية بعد إطلاق الرؤية المباركة، مشيدًا بالطفرة التي تتحقق في قطاع الإسكان من أجل حصول المواطن السعودي على حقه في السكن الكريم، وهو الحق الذي يعتبره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز محل اهتمام شخصي لديه.

وخلال الفترة التي تولى فيها الوزير ماجد الحقيل حقيبة الإسكان استطاع أن ينفِّذ هذه السياسات على أرض الواقع، وأن يجعل منها منهاج عمل طبقًا لرؤية 2030، متخذًا في سبيل ذلك من رضا المواطن السعودي والأسر السعودية ركيزة أساسية، وهدفًا يسعى إلى تحقيقه.

يقول وزير الإسكان ماجد الحقيل إنه من أجل أن يحوز رضا المواطن فإنه يعتمد 4 سياسات رئيسة في وزارته منذ توليه المسؤولية، في مقدمتها تمكين هذا المواطن أيًّا كانت وظيفته أو عمره، وأن يحصل على التمويل اللازم لتملُّك وحدته السكنية أو بناء المسكن الملائم في أقصر وقت ممكن.

ويضيف "الحقيل" بأن السياسة الثانية التي يتبعها خلال عمله في الوزارة هي توفير عدد كبير ومتنوع من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وجودة عالية. لافتًا إلى أن السياسة الثالثة في منهج عمله داخل الوزارة هي جعل تمكين التشريعات من تنظيم العلاقة بين جميع أطراف عملية السكن، سواء الساكن أو المواطن، والحكومة، ومقاولي التشييد.

والسياسة الرابعة التي يتبعها "الحقيل" تتمثل في تسهيل وتبسيط إجراءات التملك، والعمل على تطويرها من خلال إدخال التكنولوجيا والتقنيات الذكية لاختيار المسكن والبرامج المناسبة لكل أسرة عبر الإنترنت.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزارة الإسكان وزير الإسكان ماجد الحقيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ظل رؤية ولي العهد.. الحقيل: رضا المواطن على رأس أولويات وزارة الإسكان
سبق

"وزارة الإسكان تعمل على إعادة هيكلة كثير من القطاعات التي لها علاقة بالإسكان. وهذه الهيكلة سوف تساعد على رفع نسبة تملُّك الوحدات السكنية لدى المواطنين".. كلمات تحدَّث بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قناة العربية بعد إطلاق الرؤية المباركة، مشيدًا بالطفرة التي تتحقق في قطاع الإسكان من أجل حصول المواطن السعودي على حقه في السكن الكريم، وهو الحق الذي يعتبره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز محل اهتمام شخصي لديه.

وخلال الفترة التي تولى فيها الوزير ماجد الحقيل حقيبة الإسكان استطاع أن ينفِّذ هذه السياسات على أرض الواقع، وأن يجعل منها منهاج عمل طبقًا لرؤية 2030، متخذًا في سبيل ذلك من رضا المواطن السعودي والأسر السعودية ركيزة أساسية، وهدفًا يسعى إلى تحقيقه.

يقول وزير الإسكان ماجد الحقيل إنه من أجل أن يحوز رضا المواطن فإنه يعتمد 4 سياسات رئيسة في وزارته منذ توليه المسؤولية، في مقدمتها تمكين هذا المواطن أيًّا كانت وظيفته أو عمره، وأن يحصل على التمويل اللازم لتملُّك وحدته السكنية أو بناء المسكن الملائم في أقصر وقت ممكن.

ويضيف "الحقيل" بأن السياسة الثانية التي يتبعها خلال عمله في الوزارة هي توفير عدد كبير ومتنوع من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وجودة عالية. لافتًا إلى أن السياسة الثالثة في منهج عمله داخل الوزارة هي جعل تمكين التشريعات من تنظيم العلاقة بين جميع أطراف عملية السكن، سواء الساكن أو المواطن، والحكومة، ومقاولي التشييد.

والسياسة الرابعة التي يتبعها "الحقيل" تتمثل في تسهيل وتبسيط إجراءات التملك، والعمل على تطويرها من خلال إدخال التكنولوجيا والتقنيات الذكية لاختيار المسكن والبرامج المناسبة لكل أسرة عبر الإنترنت.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
10:41 PM

في ظل رؤية ولي العهد.. الحقيل: رضا المواطن على رأس أولويات وزارة الإسكان

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
2,108

"وزارة الإسكان تعمل على إعادة هيكلة كثير من القطاعات التي لها علاقة بالإسكان. وهذه الهيكلة سوف تساعد على رفع نسبة تملُّك الوحدات السكنية لدى المواطنين".. كلمات تحدَّث بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قناة العربية بعد إطلاق الرؤية المباركة، مشيدًا بالطفرة التي تتحقق في قطاع الإسكان من أجل حصول المواطن السعودي على حقه في السكن الكريم، وهو الحق الذي يعتبره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز محل اهتمام شخصي لديه.

وخلال الفترة التي تولى فيها الوزير ماجد الحقيل حقيبة الإسكان استطاع أن ينفِّذ هذه السياسات على أرض الواقع، وأن يجعل منها منهاج عمل طبقًا لرؤية 2030، متخذًا في سبيل ذلك من رضا المواطن السعودي والأسر السعودية ركيزة أساسية، وهدفًا يسعى إلى تحقيقه.

يقول وزير الإسكان ماجد الحقيل إنه من أجل أن يحوز رضا المواطن فإنه يعتمد 4 سياسات رئيسة في وزارته منذ توليه المسؤولية، في مقدمتها تمكين هذا المواطن أيًّا كانت وظيفته أو عمره، وأن يحصل على التمويل اللازم لتملُّك وحدته السكنية أو بناء المسكن الملائم في أقصر وقت ممكن.

ويضيف "الحقيل" بأن السياسة الثانية التي يتبعها خلال عمله في الوزارة هي توفير عدد كبير ومتنوع من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وجودة عالية. لافتًا إلى أن السياسة الثالثة في منهج عمله داخل الوزارة هي جعل تمكين التشريعات من تنظيم العلاقة بين جميع أطراف عملية السكن، سواء الساكن أو المواطن، والحكومة، ومقاولي التشييد.

والسياسة الرابعة التي يتبعها "الحقيل" تتمثل في تسهيل وتبسيط إجراءات التملك، والعمل على تطويرها من خلال إدخال التكنولوجيا والتقنيات الذكية لاختيار المسكن والبرامج المناسبة لكل أسرة عبر الإنترنت.

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