"سلمان السبكي" يحتفل بتخرجه من جامعة الملك سعود

احتفل الشاب سلمان بن أحمد السبكي بتخرجه من جامعة الملك سعود بحصوله على درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات مع مرتبة الشرف، وقد انهالت التهاني والتبريكات على الشاب سلمان، وتمنى أهله وأحباؤه وأصدقاؤه له دوام التوفيق والنجاح في حياته العملية والشخصية.

سلمان السبكي أعرب عن سعادته وشكر الله عز وجل على أن كلل مجهوده بالنجاح مقدماً شكره واعتزازه لوالديه وللطاقم التعليمي بالجامعة، مؤكداً على تشوقه لخوض غمار الحياة المهنيّة وتحقيق نجاحات عملية في مجال تخصصه.