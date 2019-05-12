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حلال 24 ساعة.. المغرب تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة: لم تسجل وفيات وارتفع عدد الإجمالي للمصابين إلى 6418 إصابة

أعلن المغرب عن تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أغلبها في الرباط، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6418، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد عند 188 ضحية.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2991 بعد تعافي 180 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لا زالت تتصدّر قائمة المصابين.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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حلال 24 ساعة.. المغرب تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن المغرب عن تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أغلبها في الرباط، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6418، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد عند 188 ضحية.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2991 بعد تعافي 180 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لا زالت تتصدّر قائمة المصابين.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
07:53 PM

حلال 24 ساعة.. المغرب تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة: لم تسجل وفيات وارتفع عدد الإجمالي للمصابين إلى 6418 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المغرب عن تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أغلبها في الرباط، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6418، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد عند 188 ضحية.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2991 بعد تعافي 180 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لا زالت تتصدّر قائمة المصابين.

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