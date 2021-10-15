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مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021

نقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى العناية المركزة

للعلاج من وعكة صحية غير مرتبطة بكوفيد-19

قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إنه نُقل إلى العناية المركزة للعلاج من وعكة صحية غير مرتبطة بكوفيد-19.
وأضاف أنجيل أورينا: إن كلينتون يستجيب للعلاج بصورة جيدة، لكنه ما زال في المستشفى تحت الملاحظة.

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نقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى العناية المركزة
سبق

قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إنه نُقل إلى العناية المركزة للعلاج من وعكة صحية غير مرتبطة بكوفيد-19.
وأضاف أنجيل أورينا: إن كلينتون يستجيب للعلاج بصورة جيدة، لكنه ما زال في المستشفى تحت الملاحظة.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
03:21 PM

نقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى العناية المركزة

للعلاج من وعكة صحية غير مرتبطة بكوفيد-19

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إنه نُقل إلى العناية المركزة للعلاج من وعكة صحية غير مرتبطة بكوفيد-19.
وأضاف أنجيل أورينا: إن كلينتون يستجيب للعلاج بصورة جيدة، لكنه ما زال في المستشفى تحت الملاحظة.

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