قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إنه نُقل إلى العناية المركزة للعلاج من وعكة صحية غير مرتبطة بكوفيد-19. وأضاف أنجيل أورينا: إن كلينتون يستجيب للعلاج بصورة جيدة، لكنه ما زال في المستشفى تحت الملاحظة.

نقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى العناية المركزة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-15 قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إنه نُقل إلى العناية المركزة للعلاج من وعكة صحية غير مرتبطة بكوفيد-19.

وأضاف أنجيل أورينا: إن كلينتون يستجيب للعلاج بصورة جيدة، لكنه ما زال في المستشفى تحت الملاحظة.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443 03:21 PM

نقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى العناية المركزة للعلاج من وعكة صحية غير مرتبطة بكوفيد-19





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قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إنه نُقل إلى العناية المركزة للعلاج من وعكة صحية غير مرتبطة بكوفيد-19.

وأضاف أنجيل أورينا: إن كلينتون يستجيب للعلاج بصورة جيدة، لكنه ما زال في المستشفى تحت الملاحظة.