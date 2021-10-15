قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إنه نُقل إلى العناية المركزة للعلاج من وعكة صحية غير مرتبطة بكوفيد-19.
وأضاف أنجيل أورينا: إن كلينتون يستجيب للعلاج بصورة جيدة، لكنه ما زال في المستشفى تحت الملاحظة.
مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021
نقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى العناية المركزة
للعلاج من وعكة صحية غير مرتبطة بكوفيد-19
قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إنه نُقل إلى العناية المركزة للعلاج من وعكة صحية غير مرتبطة بكوفيد-19.
وأضاف أنجيل أورينا: إن كلينتون يستجيب للعلاج بصورة جيدة، لكنه ما زال في المستشفى تحت الملاحظة.
قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إنه نُقل إلى العناية المركزة للعلاج من وعكة صحية غير مرتبطة بكوفيد-19.
نقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى العناية المركزة
للعلاج من وعكة صحية غير مرتبطة بكوفيد-19
قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إنه نُقل إلى العناية المركزة للعلاج من وعكة صحية غير مرتبطة بكوفيد-19.
وأضاف أنجيل أورينا: إن كلينتون يستجيب للعلاج بصورة جيدة، لكنه ما زال في المستشفى تحت الملاحظة.