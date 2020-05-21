سعر نفط خام "برنت" يرتفع 0.9%
ليبلغ 36.08 دولارًا أمريكيًّا للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت، للعقود الآجلة، تسليم يوليو، صباح اليوم، بمقدار 33 سنتًا، أو بما يعادل نسبة 0.9%، ليبلغ 36.08 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، تسليم يوليو، صباح اليوم، بمقدار 20 سنتًا أو بما يعادل نسبة 0.6% ليصل إلى 33.69 دولارًا أمريكيًّا.
النفط
أسعار النفط
سعر نفط خام "برنت" يرتفع 0.9%
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-21
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت، للعقود الآجلة، تسليم يوليو، صباح اليوم، بمقدار 33 سنتًا، أو بما يعادل نسبة 0.9%، ليبلغ 36.08 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، تسليم يوليو، صباح اليوم، بمقدار 20 سنتًا أو بما يعادل نسبة 0.6% ليصل إلى 33.69 دولارًا أمريكيًّا.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
11:47 AM
سعر نفط خام "برنت" يرتفع 0.9%
ليبلغ 36.08 دولارًا أمريكيًّا للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت، للعقود الآجلة، تسليم يوليو، صباح اليوم، بمقدار 33 سنتًا، أو بما يعادل نسبة 0.9%، ليبلغ 36.08 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، تسليم يوليو، صباح اليوم، بمقدار 20 سنتًا أو بما يعادل نسبة 0.6% ليصل إلى 33.69 دولارًا أمريكيًّا.