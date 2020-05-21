سعر نفط خام "برنت" يرتفع 0.9%

ليبلغ 36.08 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت، للعقود الآجلة، تسليم يوليو، صباح اليوم، بمقدار 33 سنتًا، أو بما يعادل نسبة 0.9%، ليبلغ 36.08 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، تسليم يوليو، صباح اليوم، بمقدار 20 سنتًا أو بما يعادل نسبة 0.6% ليصل إلى 33.69 دولارًا أمريكيًّا.