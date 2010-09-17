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"مستشفى فيفاء" ينفذ ورشة عمل الإسعافات الأولية بالتعاون مع "طوارئ وأزمات" صحة جازان

استهدفت الإداريين وحراس الأمن والمشرفين بالمستشفى مع مجموعة من مسؤولي التعليم

نفذ مستشفى فيفاء العام، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جازان اليوم الخميس، ورشة عمل الإسعافات الأولية، أدارها مدير الإدارة علي محرق، ونفذتها المدربة فاطمة دراج، واستهدفت الإداريين وحراس الأمن والمشرفين بالمستشفى، مع مجموعة من مشرفي وموجهي الصحة المدرسية بمكتب ومدارس تعليم فيفاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، والذي خُصص لرفع الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح، والتشجيع على تعلم الإسعافات الأولية لأفراد المجتمع كافة، مع التوعية بأهم الحوادث المنزلية والخارجية، وطريقة الإسعافات الأولية لها، بالاضافة إلى التعريف بالجهات التي تقدم دورات الإسعافات الأولية المعتمدة.

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"مستشفى فيفاء" ينفذ ورشة عمل الإسعافات الأولية بالتعاون مع "طوارئ وأزمات" صحة جازان
سبق

نفذ مستشفى فيفاء العام، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جازان اليوم الخميس، ورشة عمل الإسعافات الأولية، أدارها مدير الإدارة علي محرق، ونفذتها المدربة فاطمة دراج، واستهدفت الإداريين وحراس الأمن والمشرفين بالمستشفى، مع مجموعة من مشرفي وموجهي الصحة المدرسية بمكتب ومدارس تعليم فيفاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، والذي خُصص لرفع الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح، والتشجيع على تعلم الإسعافات الأولية لأفراد المجتمع كافة، مع التوعية بأهم الحوادث المنزلية والخارجية، وطريقة الإسعافات الأولية لها، بالاضافة إلى التعريف بالجهات التي تقدم دورات الإسعافات الأولية المعتمدة.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
10:16 PM

"مستشفى فيفاء" ينفذ ورشة عمل الإسعافات الأولية بالتعاون مع "طوارئ وأزمات" صحة جازان

استهدفت الإداريين وحراس الأمن والمشرفين بالمستشفى مع مجموعة من مسؤولي التعليم

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علي الشهري - الرياض
0
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نفذ مستشفى فيفاء العام، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جازان اليوم الخميس، ورشة عمل الإسعافات الأولية، أدارها مدير الإدارة علي محرق، ونفذتها المدربة فاطمة دراج، واستهدفت الإداريين وحراس الأمن والمشرفين بالمستشفى، مع مجموعة من مشرفي وموجهي الصحة المدرسية بمكتب ومدارس تعليم فيفاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، والذي خُصص لرفع الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح، والتشجيع على تعلم الإسعافات الأولية لأفراد المجتمع كافة، مع التوعية بأهم الحوادث المنزلية والخارجية، وطريقة الإسعافات الأولية لها، بالاضافة إلى التعريف بالجهات التي تقدم دورات الإسعافات الأولية المعتمدة.

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