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بعد تحذير أمني أثار الذعر.. آلاف الهنود يفرون من كشمير

بعضهم زوار هندوس

فرّ آلاف الهنود، اليوم (السبت)، من إقليم كشمير المتنازع عليه بعدما أصدرت الحكومة المحلية تحذيرًا أمنيًّا يتعلق بهجمات محتملة لمقاتلين في المنطقة.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول حكومي كبير، أن التحذير الأمني الذي صدر أمس أحدث ذعرًا وأدى لرحيل آلاف السياح والزوار والعمال.

وكان مسؤولون أمنيون هنود أعلنوا أمس أنهم "توصلوا إلى أدلة على هجمات يخطط لها مسلحون مدعومون من الجيش الباكستاني على زوار هندوس يتوافدون بأعداد كبيرة على كشمير كل عام"، على حد قولهم.

وأشار المسؤولون إلى أن "لغمًا يحمل علامات عتاد باكستاني كان في مخابئ للذخيرة عثر عليها بعد تقارير مخابراتية عن هجمات محتملة على طرق يستخدمها الزوار الهندوس الذين يزورون كهف أمارنات المقدس لديهم كل عام".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تحذير أمني أثار الذعر.. آلاف الهنود يفرون من كشمير
سبق

فرّ آلاف الهنود، اليوم (السبت)، من إقليم كشمير المتنازع عليه بعدما أصدرت الحكومة المحلية تحذيرًا أمنيًّا يتعلق بهجمات محتملة لمقاتلين في المنطقة.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول حكومي كبير، أن التحذير الأمني الذي صدر أمس أحدث ذعرًا وأدى لرحيل آلاف السياح والزوار والعمال.

وكان مسؤولون أمنيون هنود أعلنوا أمس أنهم "توصلوا إلى أدلة على هجمات يخطط لها مسلحون مدعومون من الجيش الباكستاني على زوار هندوس يتوافدون بأعداد كبيرة على كشمير كل عام"، على حد قولهم.

وأشار المسؤولون إلى أن "لغمًا يحمل علامات عتاد باكستاني كان في مخابئ للذخيرة عثر عليها بعد تقارير مخابراتية عن هجمات محتملة على طرق يستخدمها الزوار الهندوس الذين يزورون كهف أمارنات المقدس لديهم كل عام".

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
04:46 PM

بعد تحذير أمني أثار الذعر.. آلاف الهنود يفرون من كشمير

بعضهم زوار هندوس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرّ آلاف الهنود، اليوم (السبت)، من إقليم كشمير المتنازع عليه بعدما أصدرت الحكومة المحلية تحذيرًا أمنيًّا يتعلق بهجمات محتملة لمقاتلين في المنطقة.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول حكومي كبير، أن التحذير الأمني الذي صدر أمس أحدث ذعرًا وأدى لرحيل آلاف السياح والزوار والعمال.

وكان مسؤولون أمنيون هنود أعلنوا أمس أنهم "توصلوا إلى أدلة على هجمات يخطط لها مسلحون مدعومون من الجيش الباكستاني على زوار هندوس يتوافدون بأعداد كبيرة على كشمير كل عام"، على حد قولهم.

وأشار المسؤولون إلى أن "لغمًا يحمل علامات عتاد باكستاني كان في مخابئ للذخيرة عثر عليها بعد تقارير مخابراتية عن هجمات محتملة على طرق يستخدمها الزوار الهندوس الذين يزورون كهف أمارنات المقدس لديهم كل عام".

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