أحبطت "ميسي" في الجولة الأولى.. كولومبيا تسحق الأرجنتين بثنائية

في افتتاح الجولة الأولى من كوبا أمريكا 2019

فجّر منتخب كولومبيا أولى مفاجآت بطولة كوبا أمريكا، حينما أسقطت الأرجنتين بثنائية دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين.

أحرز روجر مارتينيز هدفًا بتسديدة مذهلة ليقود كولومبيا للفوز 2- صفر على الأرجنتين في المجموعة الثانية بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

وفي الوقت الذي بدأت فيه الأرجنتين فرض السيطرة على كولومبيا، استحوذ البديل مارتينيز على الكرة ناحية اليسار، وتوغل بسرعة ثم أطلق تسديدة رائعة من حافة المنطقة في الشباك في الدقيقة 71.

وضمن البديل دوفان زاباتا، انتصار كولومبيا بعدما قابل تمريرة عرضية من جيفرسون ليرما، وسدد من مدى قريب بقوة في الدقيقة 86 كهدف ثانٍ كان كافيًّا لخطف النقاط الثلاث.