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"فرق الغذاء والدواء" تواصل جولاتها في جازان خلال شهر رمضان

للتأكد من مدى التزام المنشآت بالتعليمات المحددة

تواصل الفرق الرقابية بفرع هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي جولاتها الميدانية خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من مدى التزام المنشآت ذات العلاقة بالغذاء والدواء التي تقع في نطاق عمله الهيئة, بالتعليمات المحددة خلال هذه الفترة, وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في مجال الوقاية من فيروس كورونا.
وتكثف الفرق الرقابية بفرع الهيئة بجازان من أعمالها لتعزيز وحماية الصحة العامة وتحقيق رسالة الهيئة في حماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعالة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف, من خلال التعاون وتضافر الجهود مع مختلف الجهات ذات العلاقة، على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة وتوفر الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية للقطاعات العامة والخاصة، والعمل التكاملي مع القطاع الخاص لتعزيز توفرها للمستهلك وفق الاشتراطات والمعايير المتبعة بشكل فوري وعاجل وبالمتابعة المستمرة والجولات اليومية وفق خطط وتدابير محكمة لسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
كما يتابع الفرع والجهات العاملة بالمنطقة وضمن جهود لجنة الطوارئ بالمنطقة بالوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من ‫فيروس كورونا بالتأكد من سلامة المنتجات وسلامة العاملين وخلوهم من الأمراض الوبائية وحصولهم على الشهادات الصحية, حيث تقوم الفرق الميدانية بمتابعة رقابية مستمرة على المنشآت الغذائية والصحية في عدد من المدن والمحافظات التابعة لمنطقة جازان.

الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فرق الغذاء والدواء" تواصل جولاتها في جازان خلال شهر رمضان
سبق

تواصل الفرق الرقابية بفرع هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي جولاتها الميدانية خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من مدى التزام المنشآت ذات العلاقة بالغذاء والدواء التي تقع في نطاق عمله الهيئة, بالتعليمات المحددة خلال هذه الفترة, وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في مجال الوقاية من فيروس كورونا.
وتكثف الفرق الرقابية بفرع الهيئة بجازان من أعمالها لتعزيز وحماية الصحة العامة وتحقيق رسالة الهيئة في حماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعالة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف, من خلال التعاون وتضافر الجهود مع مختلف الجهات ذات العلاقة، على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة وتوفر الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية للقطاعات العامة والخاصة، والعمل التكاملي مع القطاع الخاص لتعزيز توفرها للمستهلك وفق الاشتراطات والمعايير المتبعة بشكل فوري وعاجل وبالمتابعة المستمرة والجولات اليومية وفق خطط وتدابير محكمة لسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
كما يتابع الفرع والجهات العاملة بالمنطقة وضمن جهود لجنة الطوارئ بالمنطقة بالوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من ‫فيروس كورونا بالتأكد من سلامة المنتجات وسلامة العاملين وخلوهم من الأمراض الوبائية وحصولهم على الشهادات الصحية, حيث تقوم الفرق الميدانية بمتابعة رقابية مستمرة على المنشآت الغذائية والصحية في عدد من المدن والمحافظات التابعة لمنطقة جازان.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
04:51 PM

"فرق الغذاء والدواء" تواصل جولاتها في جازان خلال شهر رمضان

للتأكد من مدى التزام المنشآت بالتعليمات المحددة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل الفرق الرقابية بفرع هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي جولاتها الميدانية خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من مدى التزام المنشآت ذات العلاقة بالغذاء والدواء التي تقع في نطاق عمله الهيئة, بالتعليمات المحددة خلال هذه الفترة, وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في مجال الوقاية من فيروس كورونا.
وتكثف الفرق الرقابية بفرع الهيئة بجازان من أعمالها لتعزيز وحماية الصحة العامة وتحقيق رسالة الهيئة في حماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعالة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف, من خلال التعاون وتضافر الجهود مع مختلف الجهات ذات العلاقة، على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة وتوفر الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية للقطاعات العامة والخاصة، والعمل التكاملي مع القطاع الخاص لتعزيز توفرها للمستهلك وفق الاشتراطات والمعايير المتبعة بشكل فوري وعاجل وبالمتابعة المستمرة والجولات اليومية وفق خطط وتدابير محكمة لسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
كما يتابع الفرع والجهات العاملة بالمنطقة وضمن جهود لجنة الطوارئ بالمنطقة بالوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من ‫فيروس كورونا بالتأكد من سلامة المنتجات وسلامة العاملين وخلوهم من الأمراض الوبائية وحصولهم على الشهادات الصحية, حيث تقوم الفرق الميدانية بمتابعة رقابية مستمرة على المنشآت الغذائية والصحية في عدد من المدن والمحافظات التابعة لمنطقة جازان.

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