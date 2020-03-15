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بتوقيع وزير صحة فرنسا .. هذه الأدوية تفاقم خطر "كورونا"

"فيران": تجنّبها إذا كنت مصاباً بارتفاع في درجة الحرارة

حذّر وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران؛ أمس السبت، من استخدام الأدوية المضادة للالتهابات في حال ظهور أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ لأنها يمكن أن تزيد من سوء حالتهم.

وكتب فيران؛ على "تويتر"، بحسب "سكاي نيوز عربية": "تناول الأدوية المضادة للالتهاب (إيبوبروفين وكورتيزون...) قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدوى. إذا كنت مصاباً بارتفاع في درجة الحرارة، فعليك أن تأخذ باراسيتامول".

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ الخميس، إغلاق المدارس، ودعا الناس إلى تجنب الاختلاط .

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، الجمعة، منع التجمعات كافة التي تضم أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء البلد؛ ما يشكّل إجراءً إضافياً للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأغلق متحف اللوفر بباريس؛ أكثر المتاحف استقطاباً للزوّار في العالم، وقصر فرساي بضواحي العاصمة، أبوابهما.

وأودى فيروس كورونا بحياة 79 شخصاً في فرنسا حتى الآن، وأصاب أكثر من 3661.

فيروس كورونا الجديد

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بتوقيع وزير صحة فرنسا .. هذه الأدوية تفاقم خطر "كورونا"
سبق

حذّر وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران؛ أمس السبت، من استخدام الأدوية المضادة للالتهابات في حال ظهور أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ لأنها يمكن أن تزيد من سوء حالتهم.

وكتب فيران؛ على "تويتر"، بحسب "سكاي نيوز عربية": "تناول الأدوية المضادة للالتهاب (إيبوبروفين وكورتيزون...) قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدوى. إذا كنت مصاباً بارتفاع في درجة الحرارة، فعليك أن تأخذ باراسيتامول".

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ الخميس، إغلاق المدارس، ودعا الناس إلى تجنب الاختلاط .

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، الجمعة، منع التجمعات كافة التي تضم أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء البلد؛ ما يشكّل إجراءً إضافياً للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأغلق متحف اللوفر بباريس؛ أكثر المتاحف استقطاباً للزوّار في العالم، وقصر فرساي بضواحي العاصمة، أبوابهما.

وأودى فيروس كورونا بحياة 79 شخصاً في فرنسا حتى الآن، وأصاب أكثر من 3661.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
09:14 AM

بتوقيع وزير صحة فرنسا .. هذه الأدوية تفاقم خطر "كورونا"

"فيران": تجنّبها إذا كنت مصاباً بارتفاع في درجة الحرارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران؛ أمس السبت، من استخدام الأدوية المضادة للالتهابات في حال ظهور أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ لأنها يمكن أن تزيد من سوء حالتهم.

وكتب فيران؛ على "تويتر"، بحسب "سكاي نيوز عربية": "تناول الأدوية المضادة للالتهاب (إيبوبروفين وكورتيزون...) قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدوى. إذا كنت مصاباً بارتفاع في درجة الحرارة، فعليك أن تأخذ باراسيتامول".

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ الخميس، إغلاق المدارس، ودعا الناس إلى تجنب الاختلاط .

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، الجمعة، منع التجمعات كافة التي تضم أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء البلد؛ ما يشكّل إجراءً إضافياً للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأغلق متحف اللوفر بباريس؛ أكثر المتاحف استقطاباً للزوّار في العالم، وقصر فرساي بضواحي العاصمة، أبوابهما.

وأودى فيروس كورونا بحياة 79 شخصاً في فرنسا حتى الآن، وأصاب أكثر من 3661.

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