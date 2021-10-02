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سفن القوات البحرية السعودية تصل إلى باكستان لتنفيذ التمرين الثنائي "نسيم البحر 13"

ضمن التمارين المجدولة في خطة التدريبات والتمارين العسكرية المشتركة

وصلت اليوم إلى ميناء مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية مجموعة من القطع البحرية التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية لتنفيذ التمرين البحري الثنائي المختلط (نسيم البحر 13) مع القوات البحرية الباكستانية وبمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، حيث أبحرت سفن جلالة الملك من الأسطول الشرقي والأسطول الغربي الأسبوع الماضي متجهة إلى ميناء كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية.
وقال قائد التمرين اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي: إن هذا التمرين يأتي امتدادًا لسلسلة تمارين (نسيم البحر) المشتركة التي تنفذها القوات البحرية مع القوات البحرية الباكستانية، مبيناً أن الاستعدادات والتجهيزات للتمرين جرت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين.

وأوضح اللواء الركن العنزي أن هذا التمرين ضمن التمارين المجدولة في خطة التدريبات والتمارين العسكرية المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، التي تهدف إلى توحيد المفاهيم والعمل المشترك بين القوات البحرية للبلدين.


يذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في هذه المناورات بعدد من الطائرات القتالية لتعزيز وتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين القوات البحرية والقوات الجوية، حيث سيتم تنفيذ عدد من العمليات المشتركة خلال مجريات تنفيذ المناورات، التي ستسهم بلا شك في تطوير قدرات المشاركين لرفع الجاهزية القتالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفن القوات البحرية السعودية تصل إلى باكستان لتنفيذ التمرين الثنائي "نسيم البحر 13"
سبق

وصلت اليوم إلى ميناء مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية مجموعة من القطع البحرية التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية لتنفيذ التمرين البحري الثنائي المختلط (نسيم البحر 13) مع القوات البحرية الباكستانية وبمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، حيث أبحرت سفن جلالة الملك من الأسطول الشرقي والأسطول الغربي الأسبوع الماضي متجهة إلى ميناء كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية.
وقال قائد التمرين اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي: إن هذا التمرين يأتي امتدادًا لسلسلة تمارين (نسيم البحر) المشتركة التي تنفذها القوات البحرية مع القوات البحرية الباكستانية، مبيناً أن الاستعدادات والتجهيزات للتمرين جرت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين.

وأوضح اللواء الركن العنزي أن هذا التمرين ضمن التمارين المجدولة في خطة التدريبات والتمارين العسكرية المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، التي تهدف إلى توحيد المفاهيم والعمل المشترك بين القوات البحرية للبلدين.


يذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في هذه المناورات بعدد من الطائرات القتالية لتعزيز وتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين القوات البحرية والقوات الجوية، حيث سيتم تنفيذ عدد من العمليات المشتركة خلال مجريات تنفيذ المناورات، التي ستسهم بلا شك في تطوير قدرات المشاركين لرفع الجاهزية القتالية.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
07:49 PM
اخر تعديل
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
08:24 PM

سفن القوات البحرية السعودية تصل إلى باكستان لتنفيذ التمرين الثنائي "نسيم البحر 13"

ضمن التمارين المجدولة في خطة التدريبات والتمارين العسكرية المشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصلت اليوم إلى ميناء مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية مجموعة من القطع البحرية التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية لتنفيذ التمرين البحري الثنائي المختلط (نسيم البحر 13) مع القوات البحرية الباكستانية وبمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، حيث أبحرت سفن جلالة الملك من الأسطول الشرقي والأسطول الغربي الأسبوع الماضي متجهة إلى ميناء كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية.
وقال قائد التمرين اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي: إن هذا التمرين يأتي امتدادًا لسلسلة تمارين (نسيم البحر) المشتركة التي تنفذها القوات البحرية مع القوات البحرية الباكستانية، مبيناً أن الاستعدادات والتجهيزات للتمرين جرت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين.

وأوضح اللواء الركن العنزي أن هذا التمرين ضمن التمارين المجدولة في خطة التدريبات والتمارين العسكرية المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، التي تهدف إلى توحيد المفاهيم والعمل المشترك بين القوات البحرية للبلدين.


يذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في هذه المناورات بعدد من الطائرات القتالية لتعزيز وتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين القوات البحرية والقوات الجوية، حيث سيتم تنفيذ عدد من العمليات المشتركة خلال مجريات تنفيذ المناورات، التي ستسهم بلا شك في تطوير قدرات المشاركين لرفع الجاهزية القتالية.

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