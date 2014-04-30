على هامش "سينما فوكس" .. منتج "The Office" يعرض تجربته بالمملكة

خلال لقاء تنظّمه هيئة الثقافة مساء اليوم في مجمع "الرياض بارك"

تنظّم الهيئة العامة للثقافة، مساء اليوم، لقاءً يجمع المنتج الأمريكي بِن سيلفرمان؛ بالسينمائيين السعوديين في مجمع "الرياض بارك" بالرياض، وذلك على هامش افتتاح "سينما فوكس".

وسيتحدث "سيلفرمان"؛ خلال اللقاء عن تجربته في إنتاج مسلسلات مشهورة، مثل: The Office وUgly Betty، حيث يكشف عن طريقته في الحصول على العروض التلفزيونية وتطويرها حتى تصل إلى مستويات كبيرة من النجاح والانتشار.

يأتي اللقاء في سياق اهتمام الهيئة العامة للثقافة، بالتبادل المعرفي بين المواهب المحلية والمبدعين العالميين، وتعزيز فرص التواصل الحضاري بما يحقّق أهداف الهيئة في تنمية المجال الثقافي السعودي وتطويره.

وتتخلل زيارة المنتج "سيلفرمان"؛ للمملكة، جولة على استوديوهات ومواقع تصوير في مناطق سعودية عدة، من بينها مدينة الرياض ومحافظة العُلا، للتعرُّف على الإمكانات التي تمتلكها المملكة لخدمة الإنتاج.