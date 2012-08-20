النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ريال مدريد يحتفظ بهدافه كريم بنزيمة حتى 2023

أعلن ريال مدريد الإسباني، يوم الجمعة، عن تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة إلى صيف 2023.

وقال نادي العاصمة الإسبانية في بيان رسمي: اتفق نادي ريال مدريد وكريم بنزيمة على تمديد عقد اللاعب، والذي سيبقى مرتبطًا بالنادي للموسمين المقبلين، حتى 30 يونيو 2023.

ونجح بنزيمة، الذي انضم للريال صيف عام 2009 قادمًا من ليون الفرنسي، في فرض نفسه كواحد من أبرز نجوم النادي الملكي في السنوات الأخيرة، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، إلى جانب الدوري الإسباني 3 مرات، وذات العدد بالنسبة لكأس السوبر الإسباني، مع 4 نسخ لكأس العالم للأندية، ومرتين كأس الملك الإسباني، إلى جانب تحقيق كأس السوبر الأوروبي في ثلاث مناسبات.

وقدم صاحب الـ33 عامًا، أداءً رائعًا في الموسم الماضي، بتسجيله 30 هدفًا وتقديم 9 تمريرات حاسمة لزملائه خلال المشاركة في 46 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات.

ويملك بنزيمة في رصيده 281 هدفًا بقميص ريال مدريد، كما ساهم في تسجيل 144 هدفًا خلال مسيرته بالقميص الأبيض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ريال مدريد يحتفظ بهدافه كريم بنزيمة حتى 2023
سبق

أعلن ريال مدريد الإسباني، يوم الجمعة، عن تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة إلى صيف 2023.

وقال نادي العاصمة الإسبانية في بيان رسمي: اتفق نادي ريال مدريد وكريم بنزيمة على تمديد عقد اللاعب، والذي سيبقى مرتبطًا بالنادي للموسمين المقبلين، حتى 30 يونيو 2023.

ونجح بنزيمة، الذي انضم للريال صيف عام 2009 قادمًا من ليون الفرنسي، في فرض نفسه كواحد من أبرز نجوم النادي الملكي في السنوات الأخيرة، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، إلى جانب الدوري الإسباني 3 مرات، وذات العدد بالنسبة لكأس السوبر الإسباني، مع 4 نسخ لكأس العالم للأندية، ومرتين كأس الملك الإسباني، إلى جانب تحقيق كأس السوبر الأوروبي في ثلاث مناسبات.

وقدم صاحب الـ33 عامًا، أداءً رائعًا في الموسم الماضي، بتسجيله 30 هدفًا وتقديم 9 تمريرات حاسمة لزملائه خلال المشاركة في 46 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات.

ويملك بنزيمة في رصيده 281 هدفًا بقميص ريال مدريد، كما ساهم في تسجيل 144 هدفًا خلال مسيرته بالقميص الأبيض.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
04:37 PM

ريال مدريد يحتفظ بهدافه كريم بنزيمة حتى 2023

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
617

أعلن ريال مدريد الإسباني، يوم الجمعة، عن تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة إلى صيف 2023.

وقال نادي العاصمة الإسبانية في بيان رسمي: اتفق نادي ريال مدريد وكريم بنزيمة على تمديد عقد اللاعب، والذي سيبقى مرتبطًا بالنادي للموسمين المقبلين، حتى 30 يونيو 2023.

ونجح بنزيمة، الذي انضم للريال صيف عام 2009 قادمًا من ليون الفرنسي، في فرض نفسه كواحد من أبرز نجوم النادي الملكي في السنوات الأخيرة، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، إلى جانب الدوري الإسباني 3 مرات، وذات العدد بالنسبة لكأس السوبر الإسباني، مع 4 نسخ لكأس العالم للأندية، ومرتين كأس الملك الإسباني، إلى جانب تحقيق كأس السوبر الأوروبي في ثلاث مناسبات.

وقدم صاحب الـ33 عامًا، أداءً رائعًا في الموسم الماضي، بتسجيله 30 هدفًا وتقديم 9 تمريرات حاسمة لزملائه خلال المشاركة في 46 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات.

ويملك بنزيمة في رصيده 281 هدفًا بقميص ريال مدريد، كما ساهم في تسجيل 144 هدفًا خلال مسيرته بالقميص الأبيض.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,917
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,411
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,674
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,476

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة