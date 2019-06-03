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مياه جازان تطمئن العملاء وتطلق خطة طوارئ تشغيلية بعد عودة الكهرباء للمنطقة

الموكلي: جاهزون للظروف التشغيلية الطارئة ونضخ حالياً 257 ألف م3 يومياً

بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان تنفيذ خطة الطوارئ التي أعدتها للتعامل مع الظروف التشغيلية الطارئة، وذلك تزامناً مع ما شهدته المنطقة وبقية أجزائها الجنوبية من انقطاع للتيار الكهربائي.

وأكد المهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية خلال زيارته التفقدية للمنطقة بمعيته الرئيس التشغيلي المهندس/ صالح الغامدي، والاجتماع باللجنة التنفيذية لتطبيق خطة طوارئ بالشركة والإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، استقرار الوضع التشغيلي بالمنطقة وطمأن العملاء بأن الخطط التشغيلية لتوزيع المياه وإيصالها للمستفيدين في المنطقة جيدة جداً وتسير وفق الخطط المرسومة بعد تفعيل خطط الطوارئ والعمل على مدار الساعة لتوفير المياه من المصادر وتوزيعها عبر الشبكات لإيصالها إلى المستفيدين، وأضاف بأن الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان بدأت في استقبال المياه المحلاة من محطات تحلية المياه المالحة بالشقيق، ويتم حالياً ضخ أكثر من 257 ألف متر مكعب في اليوم عبر الشبكات.

وأوضح الموكلي أن تنفيذ خطة الطوارئ يأتي انطلاقاً من إستراتيجية شركة المياه الوطنية في التعامل مع هذه الحالات، وذلك من خلال الإدارات العامة لخدمات المياه في مناطق المملكة المختلفة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتوفير احتياجات المواطن والمقيم من المياه في مختلف الأوقات والظروف.

ونوه بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لكافة الإجراءات والأعمال التي نفذتها الإدارة للتعامل مع حالة انقطاع التيار الكهربائي لتوفير المياه للمستفيدين، وجميع الأعمال والخدمات التي تنفذها بالمنطقة والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مياه جازان تطمئن العملاء وتطلق خطة طوارئ تشغيلية بعد عودة الكهرباء للمنطقة
سبق

بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان تنفيذ خطة الطوارئ التي أعدتها للتعامل مع الظروف التشغيلية الطارئة، وذلك تزامناً مع ما شهدته المنطقة وبقية أجزائها الجنوبية من انقطاع للتيار الكهربائي.

وأكد المهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية خلال زيارته التفقدية للمنطقة بمعيته الرئيس التشغيلي المهندس/ صالح الغامدي، والاجتماع باللجنة التنفيذية لتطبيق خطة طوارئ بالشركة والإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، استقرار الوضع التشغيلي بالمنطقة وطمأن العملاء بأن الخطط التشغيلية لتوزيع المياه وإيصالها للمستفيدين في المنطقة جيدة جداً وتسير وفق الخطط المرسومة بعد تفعيل خطط الطوارئ والعمل على مدار الساعة لتوفير المياه من المصادر وتوزيعها عبر الشبكات لإيصالها إلى المستفيدين، وأضاف بأن الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان بدأت في استقبال المياه المحلاة من محطات تحلية المياه المالحة بالشقيق، ويتم حالياً ضخ أكثر من 257 ألف متر مكعب في اليوم عبر الشبكات.

وأوضح الموكلي أن تنفيذ خطة الطوارئ يأتي انطلاقاً من إستراتيجية شركة المياه الوطنية في التعامل مع هذه الحالات، وذلك من خلال الإدارات العامة لخدمات المياه في مناطق المملكة المختلفة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتوفير احتياجات المواطن والمقيم من المياه في مختلف الأوقات والظروف.

ونوه بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لكافة الإجراءات والأعمال التي نفذتها الإدارة للتعامل مع حالة انقطاع التيار الكهربائي لتوفير المياه للمستفيدين، وجميع الأعمال والخدمات التي تنفذها بالمنطقة والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
06:34 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
10:51 PM

مياه جازان تطمئن العملاء وتطلق خطة طوارئ تشغيلية بعد عودة الكهرباء للمنطقة

الموكلي: جاهزون للظروف التشغيلية الطارئة ونضخ حالياً 257 ألف م3 يومياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان تنفيذ خطة الطوارئ التي أعدتها للتعامل مع الظروف التشغيلية الطارئة، وذلك تزامناً مع ما شهدته المنطقة وبقية أجزائها الجنوبية من انقطاع للتيار الكهربائي.

وأكد المهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية خلال زيارته التفقدية للمنطقة بمعيته الرئيس التشغيلي المهندس/ صالح الغامدي، والاجتماع باللجنة التنفيذية لتطبيق خطة طوارئ بالشركة والإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، استقرار الوضع التشغيلي بالمنطقة وطمأن العملاء بأن الخطط التشغيلية لتوزيع المياه وإيصالها للمستفيدين في المنطقة جيدة جداً وتسير وفق الخطط المرسومة بعد تفعيل خطط الطوارئ والعمل على مدار الساعة لتوفير المياه من المصادر وتوزيعها عبر الشبكات لإيصالها إلى المستفيدين، وأضاف بأن الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان بدأت في استقبال المياه المحلاة من محطات تحلية المياه المالحة بالشقيق، ويتم حالياً ضخ أكثر من 257 ألف متر مكعب في اليوم عبر الشبكات.

وأوضح الموكلي أن تنفيذ خطة الطوارئ يأتي انطلاقاً من إستراتيجية شركة المياه الوطنية في التعامل مع هذه الحالات، وذلك من خلال الإدارات العامة لخدمات المياه في مناطق المملكة المختلفة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتوفير احتياجات المواطن والمقيم من المياه في مختلف الأوقات والظروف.

ونوه بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لكافة الإجراءات والأعمال التي نفذتها الإدارة للتعامل مع حالة انقطاع التيار الكهربائي لتوفير المياه للمستفيدين، وجميع الأعمال والخدمات التي تنفذها بالمنطقة والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.

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