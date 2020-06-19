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في مواجهة ترامب.. المحكمة العليا الأمريكية تنتصر للمهاجرين "الحالمين"

يقدر عددهم بـ 650 ألف شخص دخلوا البلاد دون وثائق وهم أطفال

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكماً يبطل مساعي الرئيس دونالد ترامب، لإلغاء برنامج يوفر حماية لصغار المهاجرين من الترحيل.

وأيد القضاة حكماً أصدرته محكمة أدنى خلصت إلى أن مساعي ترامب الرامية إلى إلغاء برنامج "الإجراء المؤجل للواصلين أطفالاً"، المعروف اختصارا بـ"داكا"، كانت "غير قانونية".

ويوفر البرنامج حماية لمن يُطلق عليهم "الحالمون"، وهم نحو 650 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة دون وثائق وهم أطفال، طبقاً لـ "بي بي سي".

ومنذ عام 2017، سعت إدارة ترامب إلى إلغاء البرنامج الذي بدأ العمل به إبان عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وبحثت المحكمة العليا القضية بعد أن قضت محكمة أدنى بأن إدارة ترامب لم تفسر على نحو كافٍ سبب إلغاء البرنامج.. وانتقدت المحكمة تفسيرات البيت الأبيض ووصفتها بأنها "تعسفية".

دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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في مواجهة ترامب.. المحكمة العليا الأمريكية تنتصر للمهاجرين "الحالمين"
سبق

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكماً يبطل مساعي الرئيس دونالد ترامب، لإلغاء برنامج يوفر حماية لصغار المهاجرين من الترحيل.

وأيد القضاة حكماً أصدرته محكمة أدنى خلصت إلى أن مساعي ترامب الرامية إلى إلغاء برنامج "الإجراء المؤجل للواصلين أطفالاً"، المعروف اختصارا بـ"داكا"، كانت "غير قانونية".

ويوفر البرنامج حماية لمن يُطلق عليهم "الحالمون"، وهم نحو 650 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة دون وثائق وهم أطفال، طبقاً لـ "بي بي سي".

ومنذ عام 2017، سعت إدارة ترامب إلى إلغاء البرنامج الذي بدأ العمل به إبان عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وبحثت المحكمة العليا القضية بعد أن قضت محكمة أدنى بأن إدارة ترامب لم تفسر على نحو كافٍ سبب إلغاء البرنامج.. وانتقدت المحكمة تفسيرات البيت الأبيض ووصفتها بأنها "تعسفية".

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
01:24 PM

في مواجهة ترامب.. المحكمة العليا الأمريكية تنتصر للمهاجرين "الحالمين"

يقدر عددهم بـ 650 ألف شخص دخلوا البلاد دون وثائق وهم أطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,530

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكماً يبطل مساعي الرئيس دونالد ترامب، لإلغاء برنامج يوفر حماية لصغار المهاجرين من الترحيل.

وأيد القضاة حكماً أصدرته محكمة أدنى خلصت إلى أن مساعي ترامب الرامية إلى إلغاء برنامج "الإجراء المؤجل للواصلين أطفالاً"، المعروف اختصارا بـ"داكا"، كانت "غير قانونية".

ويوفر البرنامج حماية لمن يُطلق عليهم "الحالمون"، وهم نحو 650 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة دون وثائق وهم أطفال، طبقاً لـ "بي بي سي".

ومنذ عام 2017، سعت إدارة ترامب إلى إلغاء البرنامج الذي بدأ العمل به إبان عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وبحثت المحكمة العليا القضية بعد أن قضت محكمة أدنى بأن إدارة ترامب لم تفسر على نحو كافٍ سبب إلغاء البرنامج.. وانتقدت المحكمة تفسيرات البيت الأبيض ووصفتها بأنها "تعسفية".

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