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"غرفة جازان " تحتضن ورشة عمل "المنشآت الصغيرة والمتوسطة”

بالشراكة مع فرع "الإسكان" بالمنطقة وعدد من المطورين العقاريين

عقدت غرفة جازان ورشة عمل بعنوان الشراكة مع القطاع الخاص (المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، وذلك بمقر الغرفة بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان المهندس حسن بن سالم السهيمي ومدير تطوير الأعمال بالإدارة العامة للشراكات بوزارة الإسكان المهندس إبراهيم المقحم وعدد من المطورين العقاريين.

وتستهدف الورشة إلى التعريف بآلية الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالمنطقة والتي تقوم الوزارة بتوفيرها وطرحها على المنشآت المتوسطة والصغيرة. وذلك لإيجادحلول سكنية مبتكرة ومتنوعة وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالجودة والسعر المناسب.

وقال مدير عام فرع وزارة الإسكان بأن الوزارة تسعى إلى بناء شراكة فعالة مع القطاع الخاص وتسهيل الاستثمار بالنسبة للمنشآت العقارية لتوفير وحدات سكنية تمتاز بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة لرفع كفاءة المطورين العقاريين وزيادة الأثر الإيجابي لتحفيز القطاع السكني وموازنة العرض والطلب في السوق العقارية من أجل خلق بيئة جاذبة ومستدامه.

وأكد على حرص وزارة الإسكان على تمكين كافة المنشآت العقارية ومنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل كافة الإجراءات امامهم، بما يعود بالنفع على على المستفيدين من خلال إيجاد منتجات سكنية تلائم كافة شرائح المجتمع.

فيما أشار "المقحم " بأن وزارة الإسكان عملت على إنشاء العديد من البرامج التي تعنى بتيسير كافة الإجراءات والمتطلبات لتفعيل دور المطورين العقاريين ومنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الفرص التي تتيحها الوزارة في إطار سعيها لرفع نسبة التملك وخلق بيئة إسكانية منظمة ومتكاملة.

يشار إلى أن وزارة الإسكان تسعى إلى رفع مستوى التعاون وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بقطاع الإسكان وتحقيق التوازن في القطاع العقاري بين العرض والطلب وتنويع الخيارات أمام المستفيدين بما يتوائم وكافة شرائح المجتمع.

جازان غرفة جازان المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"غرفة جازان " تحتضن ورشة عمل "المنشآت الصغيرة والمتوسطة”
سبق

عقدت غرفة جازان ورشة عمل بعنوان الشراكة مع القطاع الخاص (المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، وذلك بمقر الغرفة بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان المهندس حسن بن سالم السهيمي ومدير تطوير الأعمال بالإدارة العامة للشراكات بوزارة الإسكان المهندس إبراهيم المقحم وعدد من المطورين العقاريين.

وتستهدف الورشة إلى التعريف بآلية الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالمنطقة والتي تقوم الوزارة بتوفيرها وطرحها على المنشآت المتوسطة والصغيرة. وذلك لإيجادحلول سكنية مبتكرة ومتنوعة وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالجودة والسعر المناسب.

وقال مدير عام فرع وزارة الإسكان بأن الوزارة تسعى إلى بناء شراكة فعالة مع القطاع الخاص وتسهيل الاستثمار بالنسبة للمنشآت العقارية لتوفير وحدات سكنية تمتاز بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة لرفع كفاءة المطورين العقاريين وزيادة الأثر الإيجابي لتحفيز القطاع السكني وموازنة العرض والطلب في السوق العقارية من أجل خلق بيئة جاذبة ومستدامه.

وأكد على حرص وزارة الإسكان على تمكين كافة المنشآت العقارية ومنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل كافة الإجراءات امامهم، بما يعود بالنفع على على المستفيدين من خلال إيجاد منتجات سكنية تلائم كافة شرائح المجتمع.

فيما أشار "المقحم " بأن وزارة الإسكان عملت على إنشاء العديد من البرامج التي تعنى بتيسير كافة الإجراءات والمتطلبات لتفعيل دور المطورين العقاريين ومنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الفرص التي تتيحها الوزارة في إطار سعيها لرفع نسبة التملك وخلق بيئة إسكانية منظمة ومتكاملة.

يشار إلى أن وزارة الإسكان تسعى إلى رفع مستوى التعاون وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بقطاع الإسكان وتحقيق التوازن في القطاع العقاري بين العرض والطلب وتنويع الخيارات أمام المستفيدين بما يتوائم وكافة شرائح المجتمع.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
10:09 PM

"غرفة جازان " تحتضن ورشة عمل "المنشآت الصغيرة والمتوسطة”

بالشراكة مع فرع "الإسكان" بالمنطقة وعدد من المطورين العقاريين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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عقدت غرفة جازان ورشة عمل بعنوان الشراكة مع القطاع الخاص (المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، وذلك بمقر الغرفة بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان المهندس حسن بن سالم السهيمي ومدير تطوير الأعمال بالإدارة العامة للشراكات بوزارة الإسكان المهندس إبراهيم المقحم وعدد من المطورين العقاريين.

وتستهدف الورشة إلى التعريف بآلية الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالمنطقة والتي تقوم الوزارة بتوفيرها وطرحها على المنشآت المتوسطة والصغيرة. وذلك لإيجادحلول سكنية مبتكرة ومتنوعة وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالجودة والسعر المناسب.

وقال مدير عام فرع وزارة الإسكان بأن الوزارة تسعى إلى بناء شراكة فعالة مع القطاع الخاص وتسهيل الاستثمار بالنسبة للمنشآت العقارية لتوفير وحدات سكنية تمتاز بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة لرفع كفاءة المطورين العقاريين وزيادة الأثر الإيجابي لتحفيز القطاع السكني وموازنة العرض والطلب في السوق العقارية من أجل خلق بيئة جاذبة ومستدامه.

وأكد على حرص وزارة الإسكان على تمكين كافة المنشآت العقارية ومنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل كافة الإجراءات امامهم، بما يعود بالنفع على على المستفيدين من خلال إيجاد منتجات سكنية تلائم كافة شرائح المجتمع.

فيما أشار "المقحم " بأن وزارة الإسكان عملت على إنشاء العديد من البرامج التي تعنى بتيسير كافة الإجراءات والمتطلبات لتفعيل دور المطورين العقاريين ومنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الفرص التي تتيحها الوزارة في إطار سعيها لرفع نسبة التملك وخلق بيئة إسكانية منظمة ومتكاملة.

يشار إلى أن وزارة الإسكان تسعى إلى رفع مستوى التعاون وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بقطاع الإسكان وتحقيق التوازن في القطاع العقاري بين العرض والطلب وتنويع الخيارات أمام المستفيدين بما يتوائم وكافة شرائح المجتمع.

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