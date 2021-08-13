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بالصور.. لقاء عن ثقافة الحوار والتواصل الحضاري لدى الشباب بعرعر

نظّمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

نظّم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أمس، ديوانية الحوار بعنوان "ثقافة الحوار والتواصل الحضاري لدى الشباب"، تزامناً مع يوم الشباب الدولي، بالتعاون مع مجلس شباب منطقة الحدود الشمالية، وذلك في النادي الأدبي بعرعر.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور، منها: المفاهيم الحديثة للحوار والتواصل، وأهمية التواصل الحضاري مع الثقافات المختلفة، ودور مجالس شباب المناطق في تعزيز ثقافة الحوار.

ويأتي اللقاء استمراراً لجهود المركز والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وآثارها وكيفية إدارتها على المستويات كافة، تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.

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بالصور.. لقاء عن ثقافة الحوار والتواصل الحضاري لدى الشباب بعرعر
سبق

نظّم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أمس، ديوانية الحوار بعنوان "ثقافة الحوار والتواصل الحضاري لدى الشباب"، تزامناً مع يوم الشباب الدولي، بالتعاون مع مجلس شباب منطقة الحدود الشمالية، وذلك في النادي الأدبي بعرعر.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور، منها: المفاهيم الحديثة للحوار والتواصل، وأهمية التواصل الحضاري مع الثقافات المختلفة، ودور مجالس شباب المناطق في تعزيز ثقافة الحوار.

ويأتي اللقاء استمراراً لجهود المركز والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وآثارها وكيفية إدارتها على المستويات كافة، تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
01:28 PM

بالصور.. لقاء عن ثقافة الحوار والتواصل الحضاري لدى الشباب بعرعر

نظّمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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1,851

نظّم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أمس، ديوانية الحوار بعنوان "ثقافة الحوار والتواصل الحضاري لدى الشباب"، تزامناً مع يوم الشباب الدولي، بالتعاون مع مجلس شباب منطقة الحدود الشمالية، وذلك في النادي الأدبي بعرعر.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور، منها: المفاهيم الحديثة للحوار والتواصل، وأهمية التواصل الحضاري مع الثقافات المختلفة، ودور مجالس شباب المناطق في تعزيز ثقافة الحوار.

ويأتي اللقاء استمراراً لجهود المركز والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وآثارها وكيفية إدارتها على المستويات كافة، تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.

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