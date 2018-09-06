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خلفًا لمعتز هوساوي.. "بيتزي " يستدعي عبدالعزيز هارون

استدعى المدير الفني للمنتخب الأول "خوان أنطونيو بيتزي" مدافع نادي الشباب لفئة الأولمبي عبدالعزيز هارون للمشاركة في الحصة التدريبية المسائية اليوم الخميس لإكمال التقسيمة الرئيسية، بسبب عدم جاهزية المدافع معتز هوساوي الذي سيواصل تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خلفًا لمعتز هوساوي.. "بيتزي " يستدعي عبدالعزيز هارون
سبق

استدعى المدير الفني للمنتخب الأول "خوان أنطونيو بيتزي" مدافع نادي الشباب لفئة الأولمبي عبدالعزيز هارون للمشاركة في الحصة التدريبية المسائية اليوم الخميس لإكمال التقسيمة الرئيسية، بسبب عدم جاهزية المدافع معتز هوساوي الذي سيواصل تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
06:57 PM

خلفًا لمعتز هوساوي.. "بيتزي " يستدعي عبدالعزيز هارون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعى المدير الفني للمنتخب الأول "خوان أنطونيو بيتزي" مدافع نادي الشباب لفئة الأولمبي عبدالعزيز هارون للمشاركة في الحصة التدريبية المسائية اليوم الخميس لإكمال التقسيمة الرئيسية، بسبب عدم جاهزية المدافع معتز هوساوي الذي سيواصل تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

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