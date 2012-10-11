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شاهد .. طلاب سعوديون يحققون ١٠ ميداليات ذهبية في منافسات "مناهزات اللغة العربية" بمسقط

علاوة على ميداليتين فضيتين وواحدة برونزية

حقق طلاب المملكة عشر ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية، في النسخة الثالثة من مناهزات اللغة العربية، وأولمبياد الرياضيات الخليجي السابع GMO2019، وأولمبياد الفيزياء الخليجي الثالث GPhO2019، والمقامة في سلطنة عمان خلال المدة من 6-10 شهر أكتوبر الحالي.

وفاز طلابنا في مناهزات اللغة العربية بميداليتين ذهبيتين، وبرونزية واحدة، حيث فاز بالذهب ياسر بن صالح العتيبي من ثانوية ابن النفيس في إدارة تعليم الخرج، ونسرين بنت محمد المتعاني، كما نالت البرونزية عائشة بنت محمد المحمود.

وحصد ذهبيات الفيزياء كلٌ من: هشام المالكي، حسام نورولي، أحمد الحيد، يوسف الربيعة، كما حقق ثلاثة طلاب وطالبة في الرياضيات الميدالية الذهبية، وهم: مروان خياط، خالد عجران، ثناء الحيدري، نواف الغامدي، وفي الرياضيات أيضًا حقق طالبان الميدالية الفضية وهما: خالد الجابري، وعبدالرحمن الأحمدي.

وعبّر الفائزون عن سعادتهم بتحقيق ذلك الإنجاز للوطن، مؤكدين أنه سيكون أكبر دافع لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات وحصد الجوائز في المسابقات، شاكرين أسرهم ومعلميهم لدعمهم.

وأعرب أولياء أمور الطلاب والطالبات الفائزين بدورهم، عن فخرهم بإنجاز أبنائهم الذي يقدم للوطن ويُسهم في رفع علم المملكة العربية السعودية في جميع المحافل الدولية.

وزارة التعليم مناهزات اللغة العربية أولمبياد الرياضيات الخليجي أولمبياد الفيزياء الخليجي موهبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. طلاب سعوديون يحققون ١٠ ميداليات ذهبية في منافسات "مناهزات اللغة العربية" بمسقط
سبق

حقق طلاب المملكة عشر ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية، في النسخة الثالثة من مناهزات اللغة العربية، وأولمبياد الرياضيات الخليجي السابع GMO2019، وأولمبياد الفيزياء الخليجي الثالث GPhO2019، والمقامة في سلطنة عمان خلال المدة من 6-10 شهر أكتوبر الحالي.

وفاز طلابنا في مناهزات اللغة العربية بميداليتين ذهبيتين، وبرونزية واحدة، حيث فاز بالذهب ياسر بن صالح العتيبي من ثانوية ابن النفيس في إدارة تعليم الخرج، ونسرين بنت محمد المتعاني، كما نالت البرونزية عائشة بنت محمد المحمود.

وحصد ذهبيات الفيزياء كلٌ من: هشام المالكي، حسام نورولي، أحمد الحيد، يوسف الربيعة، كما حقق ثلاثة طلاب وطالبة في الرياضيات الميدالية الذهبية، وهم: مروان خياط، خالد عجران، ثناء الحيدري، نواف الغامدي، وفي الرياضيات أيضًا حقق طالبان الميدالية الفضية وهما: خالد الجابري، وعبدالرحمن الأحمدي.

وعبّر الفائزون عن سعادتهم بتحقيق ذلك الإنجاز للوطن، مؤكدين أنه سيكون أكبر دافع لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات وحصد الجوائز في المسابقات، شاكرين أسرهم ومعلميهم لدعمهم.

وأعرب أولياء أمور الطلاب والطالبات الفائزين بدورهم، عن فخرهم بإنجاز أبنائهم الذي يقدم للوطن ويُسهم في رفع علم المملكة العربية السعودية في جميع المحافل الدولية.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
11:49 PM
اخر تعديل
11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
12:44 AM

شاهد .. طلاب سعوديون يحققون ١٠ ميداليات ذهبية في منافسات "مناهزات اللغة العربية" بمسقط

علاوة على ميداليتين فضيتين وواحدة برونزية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
1,038

حقق طلاب المملكة عشر ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية، في النسخة الثالثة من مناهزات اللغة العربية، وأولمبياد الرياضيات الخليجي السابع GMO2019، وأولمبياد الفيزياء الخليجي الثالث GPhO2019، والمقامة في سلطنة عمان خلال المدة من 6-10 شهر أكتوبر الحالي.

وفاز طلابنا في مناهزات اللغة العربية بميداليتين ذهبيتين، وبرونزية واحدة، حيث فاز بالذهب ياسر بن صالح العتيبي من ثانوية ابن النفيس في إدارة تعليم الخرج، ونسرين بنت محمد المتعاني، كما نالت البرونزية عائشة بنت محمد المحمود.

وحصد ذهبيات الفيزياء كلٌ من: هشام المالكي، حسام نورولي، أحمد الحيد، يوسف الربيعة، كما حقق ثلاثة طلاب وطالبة في الرياضيات الميدالية الذهبية، وهم: مروان خياط، خالد عجران، ثناء الحيدري، نواف الغامدي، وفي الرياضيات أيضًا حقق طالبان الميدالية الفضية وهما: خالد الجابري، وعبدالرحمن الأحمدي.

وعبّر الفائزون عن سعادتهم بتحقيق ذلك الإنجاز للوطن، مؤكدين أنه سيكون أكبر دافع لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات وحصد الجوائز في المسابقات، شاكرين أسرهم ومعلميهم لدعمهم.

وأعرب أولياء أمور الطلاب والطالبات الفائزين بدورهم، عن فخرهم بإنجاز أبنائهم الذي يقدم للوطن ويُسهم في رفع علم المملكة العربية السعودية في جميع المحافل الدولية.

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