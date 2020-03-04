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العراق.. تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس "كورونا"

الضحية امرأة كانت تعاني اعتلالات مناعية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في بغداد؛ مما يرفع حالات الوفاة بالفيروس في العراق إلى حالتين، واحدة في السليمانية، والثانية في بغداد.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأن الضحية امرأة كانت تعاني اعتلالات مناعية، وفي مرحلة متأخرة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ مما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة في عموم العراق إلى 35 إصابة.

العراق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق.. تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في بغداد؛ مما يرفع حالات الوفاة بالفيروس في العراق إلى حالتين، واحدة في السليمانية، والثانية في بغداد.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأن الضحية امرأة كانت تعاني اعتلالات مناعية، وفي مرحلة متأخرة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ مما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة في عموم العراق إلى 35 إصابة.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
11:22 PM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:06 AM

العراق.. تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس "كورونا"

الضحية امرأة كانت تعاني اعتلالات مناعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في بغداد؛ مما يرفع حالات الوفاة بالفيروس في العراق إلى حالتين، واحدة في السليمانية، والثانية في بغداد.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأن الضحية امرأة كانت تعاني اعتلالات مناعية، وفي مرحلة متأخرة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ مما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة في عموم العراق إلى 35 إصابة.

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