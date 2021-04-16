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"إيواء الرياض" تطلق حزمة من البرامج المتنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان

برامج افتراضية وأمسيات رمضانية:

بدأت دور ومراكز الإيواء الرجالية والنسائية بمنطقة الرياض، خلال اليومين الماضيين، في تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة المتنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع الأخذ بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء تنفيذها.

وتتضمن البرامج مجموعة من البرامج الافتراضية الدينية والمحاضرات التوعوية والبرامج التطوعية وبعض الفعاليات الثقافية والتفاعلية مثل الأمسيات الرمضانية والمسابقات والألعاب الشعبية بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية واللقاءات بمشاركة الموظفين والموظفات مثل برامج الإفطار والسحور الرمضانية.

يُذكر أن هذه البرامج موجهة إلى مختلف الفئات العمرية للمستفيدين من الرعاية من الجنسين في "دور الأيتام والمسنين ومراكز التأهيل ودور الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات"، وتهدف إلى تعزيز القيم الدينية لديهم بما يتناسب مع روحانية هذا الشهر.

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"إيواء الرياض" تطلق حزمة من البرامج المتنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان
سبق

بدأت دور ومراكز الإيواء الرجالية والنسائية بمنطقة الرياض، خلال اليومين الماضيين، في تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة المتنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع الأخذ بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء تنفيذها.

وتتضمن البرامج مجموعة من البرامج الافتراضية الدينية والمحاضرات التوعوية والبرامج التطوعية وبعض الفعاليات الثقافية والتفاعلية مثل الأمسيات الرمضانية والمسابقات والألعاب الشعبية بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية واللقاءات بمشاركة الموظفين والموظفات مثل برامج الإفطار والسحور الرمضانية.

يُذكر أن هذه البرامج موجهة إلى مختلف الفئات العمرية للمستفيدين من الرعاية من الجنسين في "دور الأيتام والمسنين ومراكز التأهيل ودور الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات"، وتهدف إلى تعزيز القيم الدينية لديهم بما يتناسب مع روحانية هذا الشهر.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
01:18 AM

"إيواء الرياض" تطلق حزمة من البرامج المتنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان

برامج افتراضية وأمسيات رمضانية:

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت دور ومراكز الإيواء الرجالية والنسائية بمنطقة الرياض، خلال اليومين الماضيين، في تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة المتنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع الأخذ بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء تنفيذها.

وتتضمن البرامج مجموعة من البرامج الافتراضية الدينية والمحاضرات التوعوية والبرامج التطوعية وبعض الفعاليات الثقافية والتفاعلية مثل الأمسيات الرمضانية والمسابقات والألعاب الشعبية بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية واللقاءات بمشاركة الموظفين والموظفات مثل برامج الإفطار والسحور الرمضانية.

يُذكر أن هذه البرامج موجهة إلى مختلف الفئات العمرية للمستفيدين من الرعاية من الجنسين في "دور الأيتام والمسنين ومراكز التأهيل ودور الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات"، وتهدف إلى تعزيز القيم الدينية لديهم بما يتناسب مع روحانية هذا الشهر.

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