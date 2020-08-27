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"الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تُصحب بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وجريان السيول.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن التنبيه يشمل محافظات الداير بني مالك، والعارضة، والريث وفيفا وهروب، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تُصحب بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وجريان السيول.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن التنبيه يشمل محافظات الداير بني مالك، والعارضة، والريث وفيفا وهروب، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
02:03 PM

"الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 9 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تُصحب بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وجريان السيول.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن التنبيه يشمل محافظات الداير بني مالك، والعارضة، والريث وفيفا وهروب، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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