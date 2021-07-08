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تصادم بين سفينتين في الفلبين ومخاوف من حدوث تسرب نفطي

وقع في خليج مانيلا لم يصب أي من أفراد الطاقم في الحادث بأذى

اصطدمت سفينة شحن بسفينة تجريف في المياه الواقعة قبالة العاصمة الفلبينية مانيلا؛ مما أثار مخاوف من إمكانية حدوث تسرب نفطي.

وأوضح خفر السواحل الفلبيني في بيان اليوم، أن السفينة (إم في بالاوان بيرل) اصطدمت بالسفينة (بى كيه إم 104) التي ترفع علم قبرص في خليج مانيلا على بعد حوالى 100 متر من شاطئ باسكو.

وأضاف البيان أنه لم يصب أي من أفراد الطاقم في الحادث بأذى.

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تصادم بين سفينتين في الفلبين ومخاوف من حدوث تسرب نفطي
سبق

اصطدمت سفينة شحن بسفينة تجريف في المياه الواقعة قبالة العاصمة الفلبينية مانيلا؛ مما أثار مخاوف من إمكانية حدوث تسرب نفطي.

وأوضح خفر السواحل الفلبيني في بيان اليوم، أن السفينة (إم في بالاوان بيرل) اصطدمت بالسفينة (بى كيه إم 104) التي ترفع علم قبرص في خليج مانيلا على بعد حوالى 100 متر من شاطئ باسكو.

وأضاف البيان أنه لم يصب أي من أفراد الطاقم في الحادث بأذى.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
09:54 AM

تصادم بين سفينتين في الفلبين ومخاوف من حدوث تسرب نفطي

وقع في خليج مانيلا لم يصب أي من أفراد الطاقم في الحادث بأذى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اصطدمت سفينة شحن بسفينة تجريف في المياه الواقعة قبالة العاصمة الفلبينية مانيلا؛ مما أثار مخاوف من إمكانية حدوث تسرب نفطي.

وأوضح خفر السواحل الفلبيني في بيان اليوم، أن السفينة (إم في بالاوان بيرل) اصطدمت بالسفينة (بى كيه إم 104) التي ترفع علم قبرص في خليج مانيلا على بعد حوالى 100 متر من شاطئ باسكو.

وأضاف البيان أنه لم يصب أي من أفراد الطاقم في الحادث بأذى.

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