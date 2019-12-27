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دوري كأس الأمير "محمد بن سلمان".. "الوحدة" يستضيف "الفيصلي" ويخشى مفاجآته

يستضيف الوحدة شقيقه الفيصلي مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن مباريات الجولة الـ 13 في مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة ستقام في تمام الساعة 7:50 مساءً بتوقيت الرياض حيث يسعى الوحدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مرضية.

الفيصلي المنتشي بفوزه مؤخراً على الاتحاد في مباراة الجولة الـ 12 يسعى لاستكمال صحوته.

فيما يحتل الوحدة المركز السادس برصيد 21 نقطة ،و يستقر الفيصلي في المركز السابع برصيد 20 نقطة وله مباراة مؤجلة.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الوحدة الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دوري كأس الأمير "محمد بن سلمان".. "الوحدة" يستضيف "الفيصلي" ويخشى مفاجآته
سبق

يستضيف الوحدة شقيقه الفيصلي مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن مباريات الجولة الـ 13 في مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة ستقام في تمام الساعة 7:50 مساءً بتوقيت الرياض حيث يسعى الوحدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مرضية.

الفيصلي المنتشي بفوزه مؤخراً على الاتحاد في مباراة الجولة الـ 12 يسعى لاستكمال صحوته.

فيما يحتل الوحدة المركز السادس برصيد 21 نقطة ،و يستقر الفيصلي في المركز السابع برصيد 20 نقطة وله مباراة مؤجلة.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
01:18 AM

دوري كأس الأمير "محمد بن سلمان".. "الوحدة" يستضيف "الفيصلي" ويخشى مفاجآته

A A A
محمد السيّد - الرياض
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يستضيف الوحدة شقيقه الفيصلي مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن مباريات الجولة الـ 13 في مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة ستقام في تمام الساعة 7:50 مساءً بتوقيت الرياض حيث يسعى الوحدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مرضية.

الفيصلي المنتشي بفوزه مؤخراً على الاتحاد في مباراة الجولة الـ 12 يسعى لاستكمال صحوته.

فيما يحتل الوحدة المركز السادس برصيد 21 نقطة ،و يستقر الفيصلي في المركز السابع برصيد 20 نقطة وله مباراة مؤجلة.

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