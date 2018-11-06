واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض مساء اليوم الثلاثاء.

"المجلس الاقتصادي" يستعرض عدداً من الموضوعات التنموية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-11-06 عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض مساء اليوم الثلاثاء. واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440 06:24 PM

اخر تعديل 07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440 02:18 PM

"المجلس الاقتصادي" يستعرض عدداً من الموضوعات التنموية خلال اجتماع عُقد في قصر اليمامة بالرياض





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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض مساء اليوم الثلاثاء.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.