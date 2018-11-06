"المجلس الاقتصادي" يستعرض عدداً من الموضوعات التنموية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض مساء اليوم الثلاثاء.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض مساء اليوم الثلاثاء.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض مساء اليوم الثلاثاء.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض مساء اليوم الثلاثاء.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.