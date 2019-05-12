"الدعدي" إلى رتبة رئيس رقباء بمرور مكة
قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز بن منصور الحازمي؛ رئيس رقباء تركي الدعدي؛ رتبته الجديدة بعد صدور القرار بترقيته.
وعبّر "الدعدي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة، داعيًا الله - عز وجل- أن تكون حافزًا له لبذل المزيد من العمل في خدمة الدين والمليك والوطن.
"الدعدي" إلى رتبة رئيس رقباء بمرور مكة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-12
قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز بن منصور الحازمي؛ رئيس رقباء تركي الدعدي؛ رتبته الجديدة بعد صدور القرار بترقيته.
وعبّر "الدعدي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة، داعيًا الله - عز وجل- أن تكون حافزًا له لبذل المزيد من العمل في خدمة الدين والمليك والوطن.
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
10:46 PM
"الدعدي" إلى رتبة رئيس رقباء بمرور مكة
قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز بن منصور الحازمي؛ رئيس رقباء تركي الدعدي؛ رتبته الجديدة بعد صدور القرار بترقيته.
وعبّر "الدعدي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة، داعيًا الله - عز وجل- أن تكون حافزًا له لبذل المزيد من العمل في خدمة الدين والمليك والوطن.