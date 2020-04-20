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برغم الإغلاق والحظر.. بنغلاديش تغلق 7 قرى بعد حضور الآلاف لجنازة داعية

الشرطة اخفقت في منع الحشود.. ومخاوف من انتشار "كورونا"

ذكر مسؤولون، اليوم الاثنين، أن بنغلاديش شددت إجراءات العزل العام على سبع قرى بعدما حضر عشرات الآلاف جنازة رجل دين برغم الإغلاق والحظر المفروض لمكافحة تفشي فيروس "كورونا".

وقال ضابط بالشرطة المحلية: "أصدرنا أوامر مشددة لجميع سكان القرى السبع بالبقاء في البيوت طوال الوقت على مدى الأربعة عشر يوماً القادمة على الأقل حتى يتسنى لنا تحديد ما إذا كان أحد قد أصيب بالفيروس بعد التجمع الذي تم يوم السبت".

وأضاف مسؤول في الشرطة أن الحكومة أمرت بإقالة أكبر ضابطين في المنطقة لإخفاقهما في منع تجمع الحشد لصلاة الجنازة على رجل الدين "مولانا جبير أحمد أنصاري" الذي توفي متأثراً بالسرطان.

وأثار تجمع الحشد الكبير في منطقة براهمانباريا الواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة داكا، مخاوف من زيادة محتملة في العدوى في البلد البالغ عدد سكانه 160 مليون نسمة والذي يعاني من ضعف البنية التحتية الطبية.

ولم تكن الشرطة تتوقع مشاركة هذا الحشد الكبير في الجنازة في تحد لإجراءات العزل العام المفروضة منذ أسابيع، والتي تحظر الخروج إلا للذهاب للمتاجر والصيدليات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن قلة من المشاركين فقط ارتدوا كمامات.

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برغم الإغلاق والحظر.. بنغلاديش تغلق 7 قرى بعد حضور الآلاف لجنازة داعية
سبق

ذكر مسؤولون، اليوم الاثنين، أن بنغلاديش شددت إجراءات العزل العام على سبع قرى بعدما حضر عشرات الآلاف جنازة رجل دين برغم الإغلاق والحظر المفروض لمكافحة تفشي فيروس "كورونا".

وقال ضابط بالشرطة المحلية: "أصدرنا أوامر مشددة لجميع سكان القرى السبع بالبقاء في البيوت طوال الوقت على مدى الأربعة عشر يوماً القادمة على الأقل حتى يتسنى لنا تحديد ما إذا كان أحد قد أصيب بالفيروس بعد التجمع الذي تم يوم السبت".

وأضاف مسؤول في الشرطة أن الحكومة أمرت بإقالة أكبر ضابطين في المنطقة لإخفاقهما في منع تجمع الحشد لصلاة الجنازة على رجل الدين "مولانا جبير أحمد أنصاري" الذي توفي متأثراً بالسرطان.

وأثار تجمع الحشد الكبير في منطقة براهمانباريا الواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة داكا، مخاوف من زيادة محتملة في العدوى في البلد البالغ عدد سكانه 160 مليون نسمة والذي يعاني من ضعف البنية التحتية الطبية.

ولم تكن الشرطة تتوقع مشاركة هذا الحشد الكبير في الجنازة في تحد لإجراءات العزل العام المفروضة منذ أسابيع، والتي تحظر الخروج إلا للذهاب للمتاجر والصيدليات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن قلة من المشاركين فقط ارتدوا كمامات.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
05:39 PM

برغم الإغلاق والحظر.. بنغلاديش تغلق 7 قرى بعد حضور الآلاف لجنازة داعية

الشرطة اخفقت في منع الحشود.. ومخاوف من انتشار "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مسؤولون، اليوم الاثنين، أن بنغلاديش شددت إجراءات العزل العام على سبع قرى بعدما حضر عشرات الآلاف جنازة رجل دين برغم الإغلاق والحظر المفروض لمكافحة تفشي فيروس "كورونا".

وقال ضابط بالشرطة المحلية: "أصدرنا أوامر مشددة لجميع سكان القرى السبع بالبقاء في البيوت طوال الوقت على مدى الأربعة عشر يوماً القادمة على الأقل حتى يتسنى لنا تحديد ما إذا كان أحد قد أصيب بالفيروس بعد التجمع الذي تم يوم السبت".

وأضاف مسؤول في الشرطة أن الحكومة أمرت بإقالة أكبر ضابطين في المنطقة لإخفاقهما في منع تجمع الحشد لصلاة الجنازة على رجل الدين "مولانا جبير أحمد أنصاري" الذي توفي متأثراً بالسرطان.

وأثار تجمع الحشد الكبير في منطقة براهمانباريا الواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة داكا، مخاوف من زيادة محتملة في العدوى في البلد البالغ عدد سكانه 160 مليون نسمة والذي يعاني من ضعف البنية التحتية الطبية.

ولم تكن الشرطة تتوقع مشاركة هذا الحشد الكبير في الجنازة في تحد لإجراءات العزل العام المفروضة منذ أسابيع، والتي تحظر الخروج إلا للذهاب للمتاجر والصيدليات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن قلة من المشاركين فقط ارتدوا كمامات.

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