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أمير نجران يتسلم تقريراً عن أعمال لجنة مراقبة الأراضي والتعديات بيدمة

استردت 20 مليونًا و480 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

أشاد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بجهود لجنة مراقبة الأراضي والتعديات بمحافظة يدمة، في استرداد مساحة تتجاوز 20 مليونًا و480 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية، بعد التعدي عليها بإحداثيات غير نظامية.

وتسلّم أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم تقريرًا عن أعمال اللجنة في استرداد هذه الأراضي، قدمه محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، بحضور أعضاء اللجنة، حيث أزيلت الإحداثيات عن أراضي مخصصة لمشروع مخطط الدوائر الحكومية، وأخرى لوزارة الإسكان، ومتنزه طبيعي، ومركز التنمية الاجتماعية، والمعهد العلمي، وسوق المواشي والأعلاف.

وثمن أمير نجران هذه الجهود التي تعكس إخلاص فريق العمل وأمانتهم في أداء مهامهم، مؤكدًا أن عمل لجان مراقبة الأراضي والتعديات يسمو إلى إحقاق الحقوق، ومنها حفظ حق الأجيال المقبلة، وصون الأملاك والمصالح والمنافع العامة.

وأوضح محافظ يدمة أن ما حققته اللجنة بالمحافظة انطلق من دعم وتوجيهات أمير المنطقة، مؤكدًا اعتزازه وأعضاء اللجنة بما يتلقونه من إشادة وتحفيز من المحافظ.

أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نجران

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير نجران يتسلم تقريراً عن أعمال لجنة مراقبة الأراضي والتعديات بيدمة
سبق

أشاد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بجهود لجنة مراقبة الأراضي والتعديات بمحافظة يدمة، في استرداد مساحة تتجاوز 20 مليونًا و480 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية، بعد التعدي عليها بإحداثيات غير نظامية.

وتسلّم أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم تقريرًا عن أعمال اللجنة في استرداد هذه الأراضي، قدمه محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، بحضور أعضاء اللجنة، حيث أزيلت الإحداثيات عن أراضي مخصصة لمشروع مخطط الدوائر الحكومية، وأخرى لوزارة الإسكان، ومتنزه طبيعي، ومركز التنمية الاجتماعية، والمعهد العلمي، وسوق المواشي والأعلاف.

وثمن أمير نجران هذه الجهود التي تعكس إخلاص فريق العمل وأمانتهم في أداء مهامهم، مؤكدًا أن عمل لجان مراقبة الأراضي والتعديات يسمو إلى إحقاق الحقوق، ومنها حفظ حق الأجيال المقبلة، وصون الأملاك والمصالح والمنافع العامة.

وأوضح محافظ يدمة أن ما حققته اللجنة بالمحافظة انطلق من دعم وتوجيهات أمير المنطقة، مؤكدًا اعتزازه وأعضاء اللجنة بما يتلقونه من إشادة وتحفيز من المحافظ.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
04:01 PM

أمير نجران يتسلم تقريراً عن أعمال لجنة مراقبة الأراضي والتعديات بيدمة

استردت 20 مليونًا و480 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

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بندر آل فطيح - نجران
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أشاد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بجهود لجنة مراقبة الأراضي والتعديات بمحافظة يدمة، في استرداد مساحة تتجاوز 20 مليونًا و480 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية، بعد التعدي عليها بإحداثيات غير نظامية.

وتسلّم أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم تقريرًا عن أعمال اللجنة في استرداد هذه الأراضي، قدمه محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، بحضور أعضاء اللجنة، حيث أزيلت الإحداثيات عن أراضي مخصصة لمشروع مخطط الدوائر الحكومية، وأخرى لوزارة الإسكان، ومتنزه طبيعي، ومركز التنمية الاجتماعية، والمعهد العلمي، وسوق المواشي والأعلاف.

وثمن أمير نجران هذه الجهود التي تعكس إخلاص فريق العمل وأمانتهم في أداء مهامهم، مؤكدًا أن عمل لجان مراقبة الأراضي والتعديات يسمو إلى إحقاق الحقوق، ومنها حفظ حق الأجيال المقبلة، وصون الأملاك والمصالح والمنافع العامة.

وأوضح محافظ يدمة أن ما حققته اللجنة بالمحافظة انطلق من دعم وتوجيهات أمير المنطقة، مؤكدًا اعتزازه وأعضاء اللجنة بما يتلقونه من إشادة وتحفيز من المحافظ.

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