مرور جدة يغلق طريق الملك عبدالله للقادمين إلى "دوار السارية" غرباً

بسبب أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار

أغلق مرور جدة طريق الأندلس أمام القادمين من طريق الملك عبدالله باتجاه ميدان السارية غرباً (ميدان الملك عبدالله بن عبدالعزيز)، وذلك بسبب أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار.

وأوضح مرور جدة أن الطريق البديل هو الاتجاه من تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع حائل باتجاه الشمال، حتى تقاطع شارع حائل مع شارع المعادي، ثم الاتجاه غرباً إلى طريق الأندلس، ثم الاتجاه شمالاً.