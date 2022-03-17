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فيديو .. لحظة تأثر مؤذن بـ"تمير" أثناء النداء الأول بعد قرار إيقاف الصلاة بالمساجد

تداوله النشطاء وسط دعواتهم أن يزيل الله الوباء عن المملكة وبلاد المسلمين

تداول مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو مؤثر، للحظة تأثر مؤذن أحد المساجد في "‫تمير" أثناء أذان صلاة العشاء خلال النداء الأول، وذلك بعد قرار هيئة كبار العلماء: إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان كإجراء وقائي لمنع انتشار وباء كورونا.

وتداول نشطاء تويتر مقطع الفيديو بشكل واسع وسط دعواتهم أن يكشف الله الغمة ويزيل الوباء عن المملكة وسائر بلاد المسلمين، وسط إشاداتهم بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المعنية بمنع تفشي مرض كورونا.

هيئة كبار العلماء إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد فيروس كورونا الجديد الآذان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو .. لحظة تأثر مؤذن بـ"تمير" أثناء النداء الأول بعد قرار إيقاف الصلاة بالمساجد
سبق

تداول مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو مؤثر، للحظة تأثر مؤذن أحد المساجد في "‫تمير" أثناء أذان صلاة العشاء خلال النداء الأول، وذلك بعد قرار هيئة كبار العلماء: إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان كإجراء وقائي لمنع انتشار وباء كورونا.

وتداول نشطاء تويتر مقطع الفيديو بشكل واسع وسط دعواتهم أن يكشف الله الغمة ويزيل الوباء عن المملكة وسائر بلاد المسلمين، وسط إشاداتهم بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المعنية بمنع تفشي مرض كورونا.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
09:27 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
09:41 PM

فيديو .. لحظة تأثر مؤذن بـ"تمير" أثناء النداء الأول بعد قرار إيقاف الصلاة بالمساجد

تداوله النشطاء وسط دعواتهم أن يزيل الله الوباء عن المملكة وبلاد المسلمين

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
2
4,888

تداول مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو مؤثر، للحظة تأثر مؤذن أحد المساجد في "‫تمير" أثناء أذان صلاة العشاء خلال النداء الأول، وذلك بعد قرار هيئة كبار العلماء: إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان كإجراء وقائي لمنع انتشار وباء كورونا.

وتداول نشطاء تويتر مقطع الفيديو بشكل واسع وسط دعواتهم أن يكشف الله الغمة ويزيل الوباء عن المملكة وسائر بلاد المسلمين، وسط إشاداتهم بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المعنية بمنع تفشي مرض كورونا.

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