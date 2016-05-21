بعد دعم الملك وولي العهد السخي.. كيف يمكنك المساهمة في منصة "جود الإسكان"؟

يمكن للأفراد العاديين والمنظمات والمؤسسات المشاركة في ذلك العمل الخيري

يلعب الدور الاجتماعي دورًا بالغ الأهمية في المجتمعات المتقدمة؛ إذ يتكافل أفراده، ويتعاونون لتسهيل الحياة الاجتماعية من خلال السلوك الإيجابي للأفراد في أداء أدوارهم الاجتماعية، والمساهمة في تسهيل حياة أفراد ذلك المجتمع الأكثر حاجة، والتعاون من خلال مبادرات وأدوار معينة، تصب في ذلك.

وتبرز منصة "جود الإسكان" بوصفها إحدى المبادرات الاجتماعية الخيرية، وجزء من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وتهدف إلى إشراك المجتمع (أفرادًا ومنظمات) في تقديم يد العون للعطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية، تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

وإيمانًا من القيادة الرشيدة بهذا الدور الاجتماعي المهم، وتأكيدًا لتفعيله في تسريع عجلة التنمية، وتوفير الحلول السكنية للأسر الأشد حاجة، جاء الدعم السخي من خادم الحرمين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمبلغ 150 مليون ريال؛ ليفتح الباب أمام المساهمات الخيرية من بقية أفراد ومنظمات المجتمع.

كيف يمكنك المساهمة؟

يمكن للأفراد العاديين والمنظمات والمؤسسات المساهمة في ذلك العمل الخيري، وتقديم الدعم عبر اتباع خطوات بسيطة، من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة "جود"، وذلك كالآتي:

1- اختيار مسار الدعم (دعم إيجار، دعم توفير مسكن، الدعم العيني، المساهمة العامة). وكذلك يمكن اختيار نوع المساهمة، سواء كانت مساهمة كاملة، وذلك من خلال دفع كامل المبلغ لسد الاحتياج السكني للمستفيد، أو المساهمة الجزئية عن طريق اختيار مبلغ المساهمة. كما أنه لا يوجد حد أدنى للمساهمة.

2- استعراض الحالات المطلوب دعمها. كما يمكن للمساهم فرز الحالات من خلال الفرز والتصنيف بتحديد (المدينة، نوع الحالة، نوع الاحتياج، نوع العقار).

3- اختيار الحالة المطلوب دعمها.

4- تحديد مبلغ المساهمة، وإتمام عملية المساهمة.

كما يمكن للمساهمين بمبلغ يفوق المليون ريال أو أكثر الدخول على نافذة طلب شراكة وتعبئة البيانات، على أن يتم التواصل معهم من قِبل القائمين على المنصة في أقرب وقت.