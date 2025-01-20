في تصويت كأس آسيا للشباب: "غريب" الأفضل.. وهدف "البريكان" الأجمل

فاز لاعب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم عبدالرحمن غريب بأبرز لاعب من غرب آسيا في دور المجموعات من بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

جاء ذلك في التصويت من موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث حظي غريب على نسبة 35% من الأصوات.

وجاء في المركز الثاني اللاعب الأردني إيهاب الخوالدة بنسبة 32% من الأصوات، مقابل 23% للسوري محمد فارس أرناؤوط.

فيما فاز لاعب المنتخب السعودي فراس البريكان بأجمل هدف في دور المجموعات من بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020.

وحظي فراس البريكان على نسبة 63% من الأصوات على هدفه في المباراة أمام سوريا.

وجاء في المركز الثاني اللاعب التايلاندي سوبتاتشوك ساراتشات بنسبة 19% من الأصوات، علماً بأن المنافسة شهدت ترشيح 8 أهداف سجلت في دور المجموعات.