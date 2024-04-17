وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-17 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 01:41 PM

في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة 9 مساء اليوم





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.