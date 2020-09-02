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بحضور الأعضاء.. "الفيصل" يرأس اجتماع لجنة التعليم الآسيوية

ينعقد عن بُعد صباح غد الخميس

يرأس رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية عضو مجلس إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي ،الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اجتماع لجنة التعليم الذي ينعقد "عن بعد" بحضور كافة أعضاء اللجنة عند الحادية عشرة من صباح غد الخميس.

وسيناقش الاجتماع الذي يعتبر الأول للجنة منذ تشكيلها برئاسة "الفيصل" في مارس من العام الماضي خلال الجمعية العمومية الـ 38 للمجلس الأولمبي الآسيوي التي عقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك، عدداً من الاقتراحات المطروحة من أعضاء اللجنة وذلك لتطوير العمل التعليمي للحركة الاولمبية في القارة الآسيوية.

وتضم عضوية لجنة التعليم كلاً من ماكسويل دي سيلفا من سيرلانكا، وادا جيفري من باكستان، وكو تشول هو من كوريا الشمالية، ويونغ هواسون من كوريا الجنوبية، ومازن رمضان من لبنان، والدكتور خالد عطيات من الاردن، والصيني فينج قاو، والدكتور نبال خليل من فلسطين، وفضل الله باغيرزاده من إيران، والقطري سيف النعيمي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بحضور الأعضاء.. "الفيصل" يرأس اجتماع لجنة التعليم الآسيوية
سبق

يرأس رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية عضو مجلس إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي ،الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اجتماع لجنة التعليم الذي ينعقد "عن بعد" بحضور كافة أعضاء اللجنة عند الحادية عشرة من صباح غد الخميس.

وسيناقش الاجتماع الذي يعتبر الأول للجنة منذ تشكيلها برئاسة "الفيصل" في مارس من العام الماضي خلال الجمعية العمومية الـ 38 للمجلس الأولمبي الآسيوي التي عقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك، عدداً من الاقتراحات المطروحة من أعضاء اللجنة وذلك لتطوير العمل التعليمي للحركة الاولمبية في القارة الآسيوية.

وتضم عضوية لجنة التعليم كلاً من ماكسويل دي سيلفا من سيرلانكا، وادا جيفري من باكستان، وكو تشول هو من كوريا الشمالية، ويونغ هواسون من كوريا الجنوبية، ومازن رمضان من لبنان، والدكتور خالد عطيات من الاردن، والصيني فينج قاو، والدكتور نبال خليل من فلسطين، وفضل الله باغيرزاده من إيران، والقطري سيف النعيمي.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
09:42 PM

بحضور الأعضاء.. "الفيصل" يرأس اجتماع لجنة التعليم الآسيوية

ينعقد عن بُعد صباح غد الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرأس رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية عضو مجلس إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي ،الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اجتماع لجنة التعليم الذي ينعقد "عن بعد" بحضور كافة أعضاء اللجنة عند الحادية عشرة من صباح غد الخميس.

وسيناقش الاجتماع الذي يعتبر الأول للجنة منذ تشكيلها برئاسة "الفيصل" في مارس من العام الماضي خلال الجمعية العمومية الـ 38 للمجلس الأولمبي الآسيوي التي عقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك، عدداً من الاقتراحات المطروحة من أعضاء اللجنة وذلك لتطوير العمل التعليمي للحركة الاولمبية في القارة الآسيوية.

وتضم عضوية لجنة التعليم كلاً من ماكسويل دي سيلفا من سيرلانكا، وادا جيفري من باكستان، وكو تشول هو من كوريا الشمالية، ويونغ هواسون من كوريا الجنوبية، ومازن رمضان من لبنان، والدكتور خالد عطيات من الاردن، والصيني فينج قاو، والدكتور نبال خليل من فلسطين، وفضل الله باغيرزاده من إيران، والقطري سيف النعيمي.

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