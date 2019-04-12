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"جو بايدن" يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ألاسكا

بعد تصويت بالبريد الإلكتروني بسبب انتشار وباء كورونا

أعلن الحزب الديمقراطي فوز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن؛ في انتخاباته التمهيدية بولاية ألاسكا، مساء السبت، بعد تصويت بالبريد الإلكتروني بسبب انتشار وباء "كوفيد-19".

وكانت بطاقات الاقتراع قد أُرسلت قبل انسحاب خصمه بجرني سندرز؛ من السباق للفوز بترشيح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.

وأوضح الحزب الديمقراطي في ألاسكا، أن نائب الرئيس السابق باراك أوباما؛ فاز بفارق كبير على منافسه في الاقتراع بألاسكا، حيث حصل على تأييد 55,3 % من المقترعين في هذه الولاية.

أما السناتور المستقل بجرني سندرز؛ فقد حصل على 44,7 % من الأصوات.

جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

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"جو بايدن" يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ألاسكا
سبق

أعلن الحزب الديمقراطي فوز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن؛ في انتخاباته التمهيدية بولاية ألاسكا، مساء السبت، بعد تصويت بالبريد الإلكتروني بسبب انتشار وباء "كوفيد-19".

وكانت بطاقات الاقتراع قد أُرسلت قبل انسحاب خصمه بجرني سندرز؛ من السباق للفوز بترشيح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.

وأوضح الحزب الديمقراطي في ألاسكا، أن نائب الرئيس السابق باراك أوباما؛ فاز بفارق كبير على منافسه في الاقتراع بألاسكا، حيث حصل على تأييد 55,3 % من المقترعين في هذه الولاية.

أما السناتور المستقل بجرني سندرز؛ فقد حصل على 44,7 % من الأصوات.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:31 AM

"جو بايدن" يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ألاسكا

بعد تصويت بالبريد الإلكتروني بسبب انتشار وباء كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الحزب الديمقراطي فوز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن؛ في انتخاباته التمهيدية بولاية ألاسكا، مساء السبت، بعد تصويت بالبريد الإلكتروني بسبب انتشار وباء "كوفيد-19".

وكانت بطاقات الاقتراع قد أُرسلت قبل انسحاب خصمه بجرني سندرز؛ من السباق للفوز بترشيح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.

وأوضح الحزب الديمقراطي في ألاسكا، أن نائب الرئيس السابق باراك أوباما؛ فاز بفارق كبير على منافسه في الاقتراع بألاسكا، حيث حصل على تأييد 55,3 % من المقترعين في هذه الولاية.

أما السناتور المستقل بجرني سندرز؛ فقد حصل على 44,7 % من الأصوات.

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