"تعليم بيشة" يحقق في اعتداء قائدة روضة على معلمة

"السبيعي": القضية منظورة والتفاصيل لم تتضح بعد

تحقق الإدارة التعليمية في بيشة بشأن شكوى معلمة ضد قائدة إحدى الروضات الحكومية، تفيد فيها بتعرضها للضرب والتهجم مما أصابها بسحجات على الساعد الأيمن وألم في الكتف.

وذكرت الشاكية أن قائدة الروضة فاجأتها بالضرب بعد أن حاولت الاستئذان منها في إحدى الحصص.

وقالت المعلمة الشاكية: قائدة الروضة ضربتني بملف كان بيدها واعتدت عليّ مما تسبب في سحجات وألم ، وقد تقدمت بشكوى للتعليم والشرطة ، وأطالب بإنصافي.

من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم "تعليم بيشة" ناجي بن عايش السبيعي: لازالت القضية منظورة ولم تتضح الرؤية بشأن تفاصيلها ومدى مصداقية ما ورد في الشكوى.

وأضاف: سيتم تشكيل فريق من الإدارة للوقوف على حيثيات الواقعة وسماع الأطراف المعنية.