النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من معالم الرياض.. مسجد قصر الشريعة التاريخي بالهياثم الذي بني قبل 104 أعوام

ويقع ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. جاهز للصلاة فيه

يقع مسجد قصر الشريعة التاريخي بمدينة الهياثم غرب محافظة الخرج جنوب مدينة الرياض، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1338هـ، ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وهو جاهز حاليًّا لإقامة الصلاة فيه.

وتحديدًا يقع مسجد قصر الشريعة بمدينة الهياثم، ويبعد نحو 3 كم جنوب شرق المدينة، ويتميز ببنائه على الطراز النجدي المكون من الطين والحجر وسقفه مبني من خشب الأثل وسعف النخيل.

وتبلغ مساحة المسجد الحالية (314م2)، ويتسع لنحو (90) مصليًا، ويتكون من بيت المسجد من بيت للصلاة (6.35*14.42م) وسرحة (14.70*7م) وخلوة (5.60*14.65م).

ويضم المسجد بعد تطويره في وقتنا الحالي بيت الصلاة والسرحة والخلوة ودورات مياه ومواضئ للرجال والنساء، وتبلغ مساحته (371م2)، ويتسع لـ(150) مصليًا.

ويعد المسجد من أبرز المباني التراثية بمدينة الهياثم، وترجع الأهمية التاريخية له؛ كونه يتبع لقصر الشريعة المكون من كلٍّ من: قصر سعود الكبير، وقصر البجادي.

وكان إنشاء المسجد والمنطقة المحيطة به في عهد الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - بعد أن تأسست البلدة القديمة بالهياثم عام 1338هـ؛ حيث كانت الهياثم موطنًا للعديد من الأسر القديمة.

ومسجد قصر الشريعة التاريخي بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة، يعد منارة ثقافية وعلمية لأهالي القرية، وتعقد فيه العديد من الدروس والمحاضرات، وكان أهالي القرية يتعلمون فيه الكتابة والقرآن الكريم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من معالم الرياض.. مسجد قصر الشريعة التاريخي بالهياثم الذي بني قبل 104 أعوام
سبق

يقع مسجد قصر الشريعة التاريخي بمدينة الهياثم غرب محافظة الخرج جنوب مدينة الرياض، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1338هـ، ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وهو جاهز حاليًّا لإقامة الصلاة فيه.

وتحديدًا يقع مسجد قصر الشريعة بمدينة الهياثم، ويبعد نحو 3 كم جنوب شرق المدينة، ويتميز ببنائه على الطراز النجدي المكون من الطين والحجر وسقفه مبني من خشب الأثل وسعف النخيل.

وتبلغ مساحة المسجد الحالية (314م2)، ويتسع لنحو (90) مصليًا، ويتكون من بيت المسجد من بيت للصلاة (6.35*14.42م) وسرحة (14.70*7م) وخلوة (5.60*14.65م).

ويضم المسجد بعد تطويره في وقتنا الحالي بيت الصلاة والسرحة والخلوة ودورات مياه ومواضئ للرجال والنساء، وتبلغ مساحته (371م2)، ويتسع لـ(150) مصليًا.

ويعد المسجد من أبرز المباني التراثية بمدينة الهياثم، وترجع الأهمية التاريخية له؛ كونه يتبع لقصر الشريعة المكون من كلٍّ من: قصر سعود الكبير، وقصر البجادي.

وكان إنشاء المسجد والمنطقة المحيطة به في عهد الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - بعد أن تأسست البلدة القديمة بالهياثم عام 1338هـ؛ حيث كانت الهياثم موطنًا للعديد من الأسر القديمة.

ومسجد قصر الشريعة التاريخي بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة، يعد منارة ثقافية وعلمية لأهالي القرية، وتعقد فيه العديد من الدروس والمحاضرات، وكان أهالي القرية يتعلمون فيه الكتابة والقرآن الكريم.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
07:05 PM

من معالم الرياض.. مسجد قصر الشريعة التاريخي بالهياثم الذي بني قبل 104 أعوام

ويقع ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. جاهز للصلاة فيه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,201

يقع مسجد قصر الشريعة التاريخي بمدينة الهياثم غرب محافظة الخرج جنوب مدينة الرياض، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1338هـ، ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وهو جاهز حاليًّا لإقامة الصلاة فيه.

وتحديدًا يقع مسجد قصر الشريعة بمدينة الهياثم، ويبعد نحو 3 كم جنوب شرق المدينة، ويتميز ببنائه على الطراز النجدي المكون من الطين والحجر وسقفه مبني من خشب الأثل وسعف النخيل.

وتبلغ مساحة المسجد الحالية (314م2)، ويتسع لنحو (90) مصليًا، ويتكون من بيت المسجد من بيت للصلاة (6.35*14.42م) وسرحة (14.70*7م) وخلوة (5.60*14.65م).

ويضم المسجد بعد تطويره في وقتنا الحالي بيت الصلاة والسرحة والخلوة ودورات مياه ومواضئ للرجال والنساء، وتبلغ مساحته (371م2)، ويتسع لـ(150) مصليًا.

ويعد المسجد من أبرز المباني التراثية بمدينة الهياثم، وترجع الأهمية التاريخية له؛ كونه يتبع لقصر الشريعة المكون من كلٍّ من: قصر سعود الكبير، وقصر البجادي.

وكان إنشاء المسجد والمنطقة المحيطة به في عهد الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - بعد أن تأسست البلدة القديمة بالهياثم عام 1338هـ؛ حيث كانت الهياثم موطنًا للعديد من الأسر القديمة.

ومسجد قصر الشريعة التاريخي بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة، يعد منارة ثقافية وعلمية لأهالي القرية، وتعقد فيه العديد من الدروس والمحاضرات، وكان أهالي القرية يتعلمون فيه الكتابة والقرآن الكريم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,819
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,726

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة