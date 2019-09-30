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خادم الحرمين يعزي هاتفياً "محمد بن زايد" في وفاة خاله سهيل الكتبي

الملك سلمان سأل الله تعالى للفقيد أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن تعازيه لسموه في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي، سائلاً الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

من جهته، عبّر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته في الفقيد، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ولا يريه أي مكروه.

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خادم الحرمين يعزي هاتفياً "محمد بن زايد" في وفاة خاله سهيل الكتبي
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن تعازيه لسموه في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي، سائلاً الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

من جهته، عبّر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته في الفقيد، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ولا يريه أي مكروه.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
02:34 PM

خادم الحرمين يعزي هاتفياً "محمد بن زايد" في وفاة خاله سهيل الكتبي

الملك سلمان سأل الله تعالى للفقيد أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن تعازيه لسموه في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي، سائلاً الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

من جهته، عبّر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته في الفقيد، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ولا يريه أي مكروه.

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