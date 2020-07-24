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"الصحة" تعلن تسجيل 2378 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 262772

روسيا: 5811 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة 800.849

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5.811 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و154 حالة وفاة.
وأوضحت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 800.849 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.046 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 588.774 حالة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا: 5811 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5.811 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و154 حالة وفاة.
وأوضحت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 800.849 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.046 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 588.774 حالة.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
02:46 PM

روسيا: 5811 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة 800.849

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5.811 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و154 حالة وفاة.
وأوضحت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 800.849 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.046 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 588.774 حالة.

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