رالي داكار السعودية 2022 يُحلّق براية التوحيد نحو العالمية

حرص الجمهور على رفع العلم السعودي خلال مراحله

رصدت عدسات كاميرات المصورين المحترفين والهواة مظهراً معتاداً في مراحل رالي داكار السعودية 2022، التي انتهت مرحلتها العاشرة هذا اليوم الأربعاء في محافظة بيشة، بعد انطلاقها من محافظة وادي الدواسر، حيث يحرص جمهور الرالي على رفع العلم السعودي أثناء مشاهدتهم منافسات الرالي على حواف مساراته بكل عفوية.

وأوضح المصور الفوتوغرافي محمد بن ناصر آل مسحل لـ "سبق" بأن رسالة رالي داكار السعودية هي رسالة واضحة وكبيرة، وخصوصاً في مجال أنشطة الرؤية السعودية 2030 المختلفة، وأن اهتمام المملكة برياضة السيارات والدراجات النارية والمحركات جعلها محل اهتمام وعناية كبيرة وشهرة عالمية، موجهاً رسالة شكر وتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله، على دعمهما الكبير لهذه التظاهرة.

وأشار "آل مسحل" إلى أن تركيز زملائه المصورين بعدساتهم على ذلك المظهر؛ كونه يعكس صورة مشرقة عن توحّد أبناء المملكة تحت راية التوحيد، والتعبير عن الولاء للقيادة والانتماء للوطن، والفخر بأن وطنهم أصبح موطناً جديداً لرياضة المحركات عالمياً.