رالي داكار السعودية 2022 يُحلّق براية التوحيد نحو العالمية
حرص الجمهور على رفع العلم السعودي خلال مراحله
رصدت عدسات كاميرات المصورين المحترفين والهواة مظهراً معتاداً في مراحل رالي داكار السعودية 2022، التي انتهت مرحلتها العاشرة هذا اليوم الأربعاء في محافظة بيشة، بعد انطلاقها من محافظة وادي الدواسر، حيث يحرص جمهور الرالي على رفع العلم السعودي أثناء مشاهدتهم منافسات الرالي على حواف مساراته بكل عفوية.
وأوضح المصور الفوتوغرافي محمد بن ناصر آل مسحل لـ "سبق" بأن رسالة رالي داكار السعودية هي رسالة واضحة وكبيرة، وخصوصاً في مجال أنشطة الرؤية السعودية 2030 المختلفة، وأن اهتمام المملكة برياضة السيارات والدراجات النارية والمحركات جعلها محل اهتمام وعناية كبيرة وشهرة عالمية، موجهاً رسالة شكر وتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله، على دعمهما الكبير لهذه التظاهرة.
وأشار "آل مسحل" إلى أن تركيز زملائه المصورين بعدساتهم على ذلك المظهر؛ كونه يعكس صورة مشرقة عن توحّد أبناء المملكة تحت راية التوحيد، والتعبير عن الولاء للقيادة والانتماء للوطن، والفخر بأن وطنهم أصبح موطناً جديداً لرياضة المحركات عالمياً.
رالي داكار السعودية 2022 يُحلّق براية التوحيد نحو العالمية
خلف الدوسريسبق2022-01-12
رصدت عدسات كاميرات المصورين المحترفين والهواة مظهراً معتاداً في مراحل رالي داكار السعودية 2022، التي انتهت مرحلتها العاشرة هذا اليوم الأربعاء في محافظة بيشة، بعد انطلاقها من محافظة وادي الدواسر، حيث يحرص جمهور الرالي على رفع العلم السعودي أثناء مشاهدتهم منافسات الرالي على حواف مساراته بكل عفوية.
وأوضح المصور الفوتوغرافي محمد بن ناصر آل مسحل لـ "سبق" بأن رسالة رالي داكار السعودية هي رسالة واضحة وكبيرة، وخصوصاً في مجال أنشطة الرؤية السعودية 2030 المختلفة، وأن اهتمام المملكة برياضة السيارات والدراجات النارية والمحركات جعلها محل اهتمام وعناية كبيرة وشهرة عالمية، موجهاً رسالة شكر وتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله، على دعمهما الكبير لهذه التظاهرة.
وأشار "آل مسحل" إلى أن تركيز زملائه المصورين بعدساتهم على ذلك المظهر؛ كونه يعكس صورة مشرقة عن توحّد أبناء المملكة تحت راية التوحيد، والتعبير عن الولاء للقيادة والانتماء للوطن، والفخر بأن وطنهم أصبح موطناً جديداً لرياضة المحركات عالمياً.
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
05:55 PM
رالي داكار السعودية 2022 يُحلّق براية التوحيد نحو العالمية
رصدت عدسات كاميرات المصورين المحترفين والهواة مظهراً معتاداً في مراحل رالي داكار السعودية 2022، التي انتهت مرحلتها العاشرة هذا اليوم الأربعاء في محافظة بيشة، بعد انطلاقها من محافظة وادي الدواسر، حيث يحرص جمهور الرالي على رفع العلم السعودي أثناء مشاهدتهم منافسات الرالي على حواف مساراته بكل عفوية.
وأوضح المصور الفوتوغرافي محمد بن ناصر آل مسحل لـ "سبق" بأن رسالة رالي داكار السعودية هي رسالة واضحة وكبيرة، وخصوصاً في مجال أنشطة الرؤية السعودية 2030 المختلفة، وأن اهتمام المملكة برياضة السيارات والدراجات النارية والمحركات جعلها محل اهتمام وعناية كبيرة وشهرة عالمية، موجهاً رسالة شكر وتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله، على دعمهما الكبير لهذه التظاهرة.
وأشار "آل مسحل" إلى أن تركيز زملائه المصورين بعدساتهم على ذلك المظهر؛ كونه يعكس صورة مشرقة عن توحّد أبناء المملكة تحت راية التوحيد، والتعبير عن الولاء للقيادة والانتماء للوطن، والفخر بأن وطنهم أصبح موطناً جديداً لرياضة المحركات عالمياً.