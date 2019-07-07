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رسميًّا.. 11 يوليو موعد انتخابات رئاسة نادي النصر

أعلنت إدارة نادي النصر قوائم المرشحين الأولية والبرنامج الزمني لانتخابات النادي حسبما جاء في الخطاب الذي تلقته الإدارة من الهيئة العامة للرياضة. وستكون الخطوة الأولى فحص القوائم الأولية للمرشحين والناخبين، وستنتهي بنهاية السبت.

وتبدأ الأحد 7 يوليو مرحلة الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين. بعد ذلك تنظر اللجنة في الطعون المقدَّمة منذ يوم 8 حتى 9 يوليو، ثم في 10 يوليو سيتم فحص وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، على أن يكون 11 يوليو موعدًا للاقتراع، وعقد الجمعية العمومية. وسيتم استقبال الطعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم 12 يوليو، على أن يتم النظر فيها يومَي 13 و14 من شهر يوليو الجاري.

يُذكر أن المرشحين لرئاسة النصر خمسة أشخاص، هم: صالح الأطرم، نصر النصر، تركي الدهام، صفوان السويكت وإبراهيم العثمان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًّا.. 11 يوليو موعد انتخابات رئاسة نادي النصر
سبق

أعلنت إدارة نادي النصر قوائم المرشحين الأولية والبرنامج الزمني لانتخابات النادي حسبما جاء في الخطاب الذي تلقته الإدارة من الهيئة العامة للرياضة. وستكون الخطوة الأولى فحص القوائم الأولية للمرشحين والناخبين، وستنتهي بنهاية السبت.

وتبدأ الأحد 7 يوليو مرحلة الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين. بعد ذلك تنظر اللجنة في الطعون المقدَّمة منذ يوم 8 حتى 9 يوليو، ثم في 10 يوليو سيتم فحص وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، على أن يكون 11 يوليو موعدًا للاقتراع، وعقد الجمعية العمومية. وسيتم استقبال الطعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم 12 يوليو، على أن يتم النظر فيها يومَي 13 و14 من شهر يوليو الجاري.

يُذكر أن المرشحين لرئاسة النصر خمسة أشخاص، هم: صالح الأطرم، نصر النصر، تركي الدهام، صفوان السويكت وإبراهيم العثمان.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
01:16 AM

رسميًّا.. 11 يوليو موعد انتخابات رئاسة نادي النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي النصر قوائم المرشحين الأولية والبرنامج الزمني لانتخابات النادي حسبما جاء في الخطاب الذي تلقته الإدارة من الهيئة العامة للرياضة. وستكون الخطوة الأولى فحص القوائم الأولية للمرشحين والناخبين، وستنتهي بنهاية السبت.

وتبدأ الأحد 7 يوليو مرحلة الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين. بعد ذلك تنظر اللجنة في الطعون المقدَّمة منذ يوم 8 حتى 9 يوليو، ثم في 10 يوليو سيتم فحص وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، على أن يكون 11 يوليو موعدًا للاقتراع، وعقد الجمعية العمومية. وسيتم استقبال الطعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم 12 يوليو، على أن يتم النظر فيها يومَي 13 و14 من شهر يوليو الجاري.

يُذكر أن المرشحين لرئاسة النصر خمسة أشخاص، هم: صالح الأطرم، نصر النصر، تركي الدهام، صفوان السويكت وإبراهيم العثمان.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,675
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,499
29 مليار ..

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