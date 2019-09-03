النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطيار "الغامدي": أستطيع معالجة فوبيا الطيران لأي شخص في 3 دقائق.. بشرط

أكد عدم وقوع أي حالة وفاة على طائرة سعودية منذ 34 عامًا

كشف الكابتن طيار عبدالله الغامدي عن أنه - بفضل من الله وتوفيقه - لم تُفقد روح واحدة على طائرة سعودية منذ 34 عامًا، مقارنًا في المقابل حدوث 6 آلاف حالة وفاة العام الماضي بسبب حوادث سيارات، بحسب التقرير المروري. لافتًا إلى أن ذلك دليل على أن الطيران اليوم هو أكثر وسيلة انتقال يشهدنا عصرنا الحاضر أمنًا، وأسهلها.

وفي التفاصيل، أصر "الغامدي" خلال استضافته الليلة في برنامج يا هلا على روتانا خليجية على رأيه بأنه لا يوجد علاج نفسي لفوبيا الطيران، واختصر الحل في أمرين: الثقة بالله، ثم الثقة بالنفس. داعيًا لعدم حرمان النفس من متعة الحياة والسفر لمجرد أوهام.

وقال: "أنا لا أنصح مطلقًا بتناول الحبوب والأدوية النفسية لمواجهة مخاوف السفر بالطائرة".

وصرح بأن لديه القدرة على معالجة فوبيا الطيران لدى أي شخص، وذلك في أقل من 3 دقائق فقط، بشرط أن تكون لدى الإنسان قناعة داخلية بالتخلص من تلك المخاوف.

وخاطب الغامدي كل من لديه فوبيا الطيران بالقول: "إذا كان خوفك من الطيران بسبب الموت فأنت تتحدى الله بأنك لن تموت، وإذا كان الخوف من الطيران مكتسبًا بسبب مطبات هوائية فان الطائرات الحديثة وتأهيل الطيارين وكوادر الطيران اليوم عالية جدًّا".

وأكد ‏أن ‏"المطبات الهوائية" لا تضر الطائرة بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن أغلب الحوادث بسبب عدم حرص الركاب على ربط الأحزمة.

وتحدث الطيار الغامدي عن طموحه منذ صغره‏: "كنت أرغب في أن أكون معلمًا، وشقيقي كان يرغب في أن يكون طيارًا. وبأقدار الله صرت أنا طيارًا، وأصبح هو معلمًا".

وتابع: "خدمت عَلَم بلادي طيارًا عسكريًّا من عام 1405 إلى أن تقاعدت قبل 12 عامًا تقريبًا. ومن يعشق الطيران، ويعرف أسراره، لا يستغني عنه".

وأوضح سبب دخوله السوشيال ميديا بالقول: "أحببت أن أنقل ثقافة الطيران للمتلقي الكريم بعد أن كان بالأمس أسرارًا. ومن مواقع التواصل أسعى إلى زرع الطمأنينة في قلوب المسافرين والمسلمين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطيار "الغامدي": أستطيع معالجة فوبيا الطيران لأي شخص في 3 دقائق.. بشرط
سبق

كشف الكابتن طيار عبدالله الغامدي عن أنه - بفضل من الله وتوفيقه - لم تُفقد روح واحدة على طائرة سعودية منذ 34 عامًا، مقارنًا في المقابل حدوث 6 آلاف حالة وفاة العام الماضي بسبب حوادث سيارات، بحسب التقرير المروري. لافتًا إلى أن ذلك دليل على أن الطيران اليوم هو أكثر وسيلة انتقال يشهدنا عصرنا الحاضر أمنًا، وأسهلها.

وفي التفاصيل، أصر "الغامدي" خلال استضافته الليلة في برنامج يا هلا على روتانا خليجية على رأيه بأنه لا يوجد علاج نفسي لفوبيا الطيران، واختصر الحل في أمرين: الثقة بالله، ثم الثقة بالنفس. داعيًا لعدم حرمان النفس من متعة الحياة والسفر لمجرد أوهام.

وقال: "أنا لا أنصح مطلقًا بتناول الحبوب والأدوية النفسية لمواجهة مخاوف السفر بالطائرة".

وصرح بأن لديه القدرة على معالجة فوبيا الطيران لدى أي شخص، وذلك في أقل من 3 دقائق فقط، بشرط أن تكون لدى الإنسان قناعة داخلية بالتخلص من تلك المخاوف.

وخاطب الغامدي كل من لديه فوبيا الطيران بالقول: "إذا كان خوفك من الطيران بسبب الموت فأنت تتحدى الله بأنك لن تموت، وإذا كان الخوف من الطيران مكتسبًا بسبب مطبات هوائية فان الطائرات الحديثة وتأهيل الطيارين وكوادر الطيران اليوم عالية جدًّا".

وأكد ‏أن ‏"المطبات الهوائية" لا تضر الطائرة بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن أغلب الحوادث بسبب عدم حرص الركاب على ربط الأحزمة.

وتحدث الطيار الغامدي عن طموحه منذ صغره‏: "كنت أرغب في أن أكون معلمًا، وشقيقي كان يرغب في أن يكون طيارًا. وبأقدار الله صرت أنا طيارًا، وأصبح هو معلمًا".

وتابع: "خدمت عَلَم بلادي طيارًا عسكريًّا من عام 1405 إلى أن تقاعدت قبل 12 عامًا تقريبًا. ومن يعشق الطيران، ويعرف أسراره، لا يستغني عنه".

وأوضح سبب دخوله السوشيال ميديا بالقول: "أحببت أن أنقل ثقافة الطيران للمتلقي الكريم بعد أن كان بالأمس أسرارًا. ومن مواقع التواصل أسعى إلى زرع الطمأنينة في قلوب المسافرين والمسلمين".

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
11:05 PM

الطيار "الغامدي": أستطيع معالجة فوبيا الطيران لأي شخص في 3 دقائق.. بشرط

أكد عدم وقوع أي حالة وفاة على طائرة سعودية منذ 34 عامًا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
9,609

كشف الكابتن طيار عبدالله الغامدي عن أنه - بفضل من الله وتوفيقه - لم تُفقد روح واحدة على طائرة سعودية منذ 34 عامًا، مقارنًا في المقابل حدوث 6 آلاف حالة وفاة العام الماضي بسبب حوادث سيارات، بحسب التقرير المروري. لافتًا إلى أن ذلك دليل على أن الطيران اليوم هو أكثر وسيلة انتقال يشهدنا عصرنا الحاضر أمنًا، وأسهلها.

وفي التفاصيل، أصر "الغامدي" خلال استضافته الليلة في برنامج يا هلا على روتانا خليجية على رأيه بأنه لا يوجد علاج نفسي لفوبيا الطيران، واختصر الحل في أمرين: الثقة بالله، ثم الثقة بالنفس. داعيًا لعدم حرمان النفس من متعة الحياة والسفر لمجرد أوهام.

وقال: "أنا لا أنصح مطلقًا بتناول الحبوب والأدوية النفسية لمواجهة مخاوف السفر بالطائرة".

وصرح بأن لديه القدرة على معالجة فوبيا الطيران لدى أي شخص، وذلك في أقل من 3 دقائق فقط، بشرط أن تكون لدى الإنسان قناعة داخلية بالتخلص من تلك المخاوف.

وخاطب الغامدي كل من لديه فوبيا الطيران بالقول: "إذا كان خوفك من الطيران بسبب الموت فأنت تتحدى الله بأنك لن تموت، وإذا كان الخوف من الطيران مكتسبًا بسبب مطبات هوائية فان الطائرات الحديثة وتأهيل الطيارين وكوادر الطيران اليوم عالية جدًّا".

وأكد ‏أن ‏"المطبات الهوائية" لا تضر الطائرة بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن أغلب الحوادث بسبب عدم حرص الركاب على ربط الأحزمة.

وتحدث الطيار الغامدي عن طموحه منذ صغره‏: "كنت أرغب في أن أكون معلمًا، وشقيقي كان يرغب في أن يكون طيارًا. وبأقدار الله صرت أنا طيارًا، وأصبح هو معلمًا".

وتابع: "خدمت عَلَم بلادي طيارًا عسكريًّا من عام 1405 إلى أن تقاعدت قبل 12 عامًا تقريبًا. ومن يعشق الطيران، ويعرف أسراره، لا يستغني عنه".

وأوضح سبب دخوله السوشيال ميديا بالقول: "أحببت أن أنقل ثقافة الطيران للمتلقي الكريم بعد أن كان بالأمس أسرارًا. ومن مواقع التواصل أسعى إلى زرع الطمأنينة في قلوب المسافرين والمسلمين".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,851
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,417
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,341
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,714

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة