"نقل الكهرباء" توقّع اتفاقية لإيصال الكهرباء إلى "وجهة مسار" بمكة

المشروع يتضمّن محطتيْ تحويل ترتبطان بشبكة المنظومة الكهربائية

‬وقّعت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، وشركة أم القرى للتنمية والإعمار، اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية لمشروع "وجهة مسار" بمكة المكرمة.

وقد وقّع الاتفاقية المهندس إبراهيم الجربوع الرئيس التنفيذي لـ"نقل الكهرباء"، وعن شركة أم القرى للتنمية والإعمار الرئيس التنفيذي ياسر أبوعتيق.

وتشمل الاتفاقية المتوافقة مع توجيهات وزارة الطاقة، تحت إشراف هيئة تنظيم المياه والكهرباء؛ تنفيذ محطة تحويل مركزية جهد 380/110/13.8 ك.ف.، إضافة إلى أنشاء محطة تحويل أخرى جهد 110/13.8 ك.ف، وربطهما بشبكة المنظومة الكهربائية.

وبهذا الصدد، قال "الجربوع": تأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تضطلع بها الشركة السعودية للكهرباء والشركات التابعة لها لتقديم الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية لجميع المشاريع العملاقة في المملكة والتي تدعم برامج رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أعرب "أبوعتيق" عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية مع "السعودية للكهرباء"، وقال: إيصال الخدمة الكهربائية للمشروع يعزز من كونه أحد أبرز المشاريع التي تساهم في بناء قاعدة استثمارية جديدة تضيف للناتج المحلي لمدينة مكة المكرمة، وتدعم مستهدفات رؤية 2030.

جديرٌ بالذكر أن "وجهة مسار" بمكة المكرمة، تمثل معلمًا عصريًّا وواجهة حضرية متطورة لخدمة سكان العاصمة المقدسة وزوارها من الحجاج والمعتمرين، ويعتبر أحد أهم مشروعات التطوير التنموي لتحقيق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة للارتقاء بالمستوى العمراني والبيئي والاجتماعي في مكة المكرمة، وجعل المشروع وجهة عالمية رائدة بتوفير خيارات سهْلة، ومُتنوعة للنقل، والتسوُّق والإقامة.