شاهد معاناة أحد ذوي الإعاقة بجبل الحشر.. "الحريصي" يصل لمنزله محمولاً لـ 3 كلم بسبب وعورة الطريق

ناشد الجهات المسؤولة النظر لمعاناته وسفلتته ليتمكن من التنقل بسيارة

معاناة طويلة يعيشها الشاب "أحمد الحريصي"، وهو من ذوي الإعاقة، بدأت منذ سنوات عدة بسبب عجزه عن العودة لمنزله في قريته التي تقع في مرتفعات جبال الحشر بمحافظة الداير شرق منطقة جازان. وقد رصدت مشاهد فيديو معاناة الحريصي أثناء نقله حملاً حتى يصل لمنزله بسبب سوء الطريق الذي يصل طوله إلى ثلاثة كيلومترات.

وروى "الحريصي" قصته عبر "سبق" قائلاً: "أناشد الجهات المسؤولة أن تنظر فيما أعانيه من جراء الطريق المؤدي إلى بيت أسرتي؛ إذ لا أجد مأوى إلا بيت أمي وأبي بحي الخنتبة - مركز جبل الحشر بمحافظة الدائر بني مالك؛ فالطريق المسمى بالثافرة رملي ومليء بالمنحدرات، ولم تتم سفلتته بعد منذ أكثر من 40 عامًا، وهو رملي، وصيانته موسمية في أغلب الأحيان".

وتابع: "أعاني شللاً نصفيًّا، ومع الأمطار يكون الطريق شبه معدوم، ولا يتم صيانته إلا بعد مدة طويلة. والطريق فرعي، وممتد من الشارع العام إلى بيت أسرتي، وتزداد معاناتي في التنقل؛ لذا أرغب في إيصال معاناتي لمن يقوم بمساعدتي بسفلتة الطريق حتى أتمكن من التنقل إلى البيت بالسيارة بدلاً من الحمل على الأكتاف".