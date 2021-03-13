سحبت إسرائيل المئات من جواسيس الموساد في أنحاء العالم مع عائلاتهم من أجل تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، بحسب ما أورد اليوم السبت موقع "روسيا اليوم". وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن جزءًا منهم عاد إلى الدول التي يتمركزون بها، في حين لا يزال آخرون في إسرائيل في انتظار تلقي الجرعة الثانية من التطعيم. وأضافت بأن رئيس الموساد يوسي كوهين هو الذي طالب بعملية التطعيم. وبيّنت الصحيفة أن رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضية إستر حايوت، طالبت بمعلومات عن عدد الإسرائيليين العالقين في الخارج في الممثليات الدبلوماسية بأنحاء العالم.

إسرائيل تسحب المئات من جواسيسها في العالم لتطعيمهم ضد "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-13 سحبت إسرائيل المئات من جواسيس الموساد في أنحاء العالم مع عائلاتهم من أجل تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، بحسب ما أورد اليوم السبت موقع "روسيا اليوم".



وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن جزءًا منهم عاد إلى الدول التي يتمركزون بها، في حين لا يزال آخرون في إسرائيل في انتظار تلقي الجرعة الثانية من التطعيم.



وأضافت بأن رئيس الموساد يوسي كوهين هو الذي طالب بعملية التطعيم.



وبيّنت الصحيفة أن رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضية إستر حايوت، طالبت بمعلومات عن عدد الإسرائيليين العالقين في الخارج في الممثليات الدبلوماسية بأنحاء العالم.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442 07:39 PM

اخر تعديل 13 مارس 2021 - 29 رجب 1442 08:35 PM

إسرائيل تسحب المئات من جواسيسها في العالم لتطعيمهم ضد "كورونا" بعضهم عاد إلى الدول المزروعين فيها





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سحبت إسرائيل المئات من جواسيس الموساد في أنحاء العالم مع عائلاتهم من أجل تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، بحسب ما أورد اليوم السبت موقع "روسيا اليوم".



وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن جزءًا منهم عاد إلى الدول التي يتمركزون بها، في حين لا يزال آخرون في إسرائيل في انتظار تلقي الجرعة الثانية من التطعيم.



وأضافت بأن رئيس الموساد يوسي كوهين هو الذي طالب بعملية التطعيم.



وبيّنت الصحيفة أن رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضية إستر حايوت، طالبت بمعلومات عن عدد الإسرائيليين العالقين في الخارج في الممثليات الدبلوماسية بأنحاء العالم.