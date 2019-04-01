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بعد 3 أيام من فقده.. راعي غنم يعثر على "الشهراني" بمحافظة المويه

في حالة إعياء شديد ويتلقى العلاج بمستشفى ظلم العام ووضعه مستقر

عثر مساء اليوم راعي أغنام وافد على المفقود مسفر عايض الشهراني؛ بمنطقة صحراوية تابعة لمحافظة المويه، وهو في حالة إعياء شديد نُقل على إثرها لمستشفى ظلم العام لتلقي العلاج، وذلك بعد أن ضل الطريق وتعطلت مركبته، أثناء قدومه من الشمال مع طريق الحجاز باتجاه محافظة بيشة.

وقال أحد أقاربه إنه تم العثور على قريبه المفقود منذ يوم السبت الماضي؛ بعد أن اتصل راعي أغنام وافد بالجهات الأمنية، وأفادهم بالعثور على شخص وهو في حالة تعب وإعياء شديد في إحدى المناطق البرية التابعة لمحافظة المويه، ليتم الوصول للموقع ونقل المفقود لمستشفى ظلم العام، وتم تقديم الإجراءات الطبية له ووضعه مستقر.

وكشف أن قريبه حاول اختصار الطريق وتاه وتعطلت إطارات مركبته، وترك المركبة ومشى مسافات طويلة بحثاً عن النجاة، ليعثر عليه راعي الأغنام، مقدماً شكره للمقيم وجميع من شارك معهم في عملية البحث من شرطة المويه والأجهزة المعنية الأخرى.

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بعد 3 أيام من فقده.. راعي غنم يعثر على "الشهراني" بمحافظة المويه
سبق

عثر مساء اليوم راعي أغنام وافد على المفقود مسفر عايض الشهراني؛ بمنطقة صحراوية تابعة لمحافظة المويه، وهو في حالة إعياء شديد نُقل على إثرها لمستشفى ظلم العام لتلقي العلاج، وذلك بعد أن ضل الطريق وتعطلت مركبته، أثناء قدومه من الشمال مع طريق الحجاز باتجاه محافظة بيشة.

وقال أحد أقاربه إنه تم العثور على قريبه المفقود منذ يوم السبت الماضي؛ بعد أن اتصل راعي أغنام وافد بالجهات الأمنية، وأفادهم بالعثور على شخص وهو في حالة تعب وإعياء شديد في إحدى المناطق البرية التابعة لمحافظة المويه، ليتم الوصول للموقع ونقل المفقود لمستشفى ظلم العام، وتم تقديم الإجراءات الطبية له ووضعه مستقر.

وكشف أن قريبه حاول اختصار الطريق وتاه وتعطلت إطارات مركبته، وترك المركبة ومشى مسافات طويلة بحثاً عن النجاة، ليعثر عليه راعي الأغنام، مقدماً شكره للمقيم وجميع من شارك معهم في عملية البحث من شرطة المويه والأجهزة المعنية الأخرى.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
07:56 PM

بعد 3 أيام من فقده.. راعي غنم يعثر على "الشهراني" بمحافظة المويه

في حالة إعياء شديد ويتلقى العلاج بمستشفى ظلم العام ووضعه مستقر

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سعود الدعجاني - الطائف
6
17,751

عثر مساء اليوم راعي أغنام وافد على المفقود مسفر عايض الشهراني؛ بمنطقة صحراوية تابعة لمحافظة المويه، وهو في حالة إعياء شديد نُقل على إثرها لمستشفى ظلم العام لتلقي العلاج، وذلك بعد أن ضل الطريق وتعطلت مركبته، أثناء قدومه من الشمال مع طريق الحجاز باتجاه محافظة بيشة.

وقال أحد أقاربه إنه تم العثور على قريبه المفقود منذ يوم السبت الماضي؛ بعد أن اتصل راعي أغنام وافد بالجهات الأمنية، وأفادهم بالعثور على شخص وهو في حالة تعب وإعياء شديد في إحدى المناطق البرية التابعة لمحافظة المويه، ليتم الوصول للموقع ونقل المفقود لمستشفى ظلم العام، وتم تقديم الإجراءات الطبية له ووضعه مستقر.

وكشف أن قريبه حاول اختصار الطريق وتاه وتعطلت إطارات مركبته، وترك المركبة ومشى مسافات طويلة بحثاً عن النجاة، ليعثر عليه راعي الأغنام، مقدماً شكره للمقيم وجميع من شارك معهم في عملية البحث من شرطة المويه والأجهزة المعنية الأخرى.

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