"الصحة الكويتية" ترخص استخدام لقاح جونسون آند جونسون بشكل طارئ

بعد مراجعة البيانات والتقارير العلمية والتقييم الشامل لمعلومات السلامة والفعالية والجودة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، إصدار ترخيص استخدام الطوارئ للقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا، بناءً على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارتَي تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية والصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة، الدكتور عبدالله البدر لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الفنية أجرت في هذا الشأن، مراجعة مستفيضة لجميع البيانات والتقارير العلمية، إلى جانب إجراء تقييم شامل لمعلومات السلامة والفعالية والجودة.

وأوضح البدر، أن اللجنة قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته، إضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح، حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وأضاف أن عملية المراجعة شملت أيضاً جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه، علاوة على استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محلياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح، قد أعلن أمس الأول التعاقد مع شركتي «موديرنا» و«جونسون آند جونسون» لاستيراد اللقاح ضد فيروس كورونا، متوقعاً بدء وصول هذه اللقاحات في التوقيت نفسه تقريباً، خلال الربع الأخير من السنة الحالية.