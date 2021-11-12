النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 60 خلال الـ 24 ساعة الماضية

"طقس الجمعة": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة بسواحل المدينة وتبوك وغبار بالوسطى والشرقية

سماء صحوة وغيوم وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على المرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة خلال فترة المساء والليل على الأجزاء الساحلية من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومتر إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة؛ تتحول شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي خلال النهار بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"طقس الجمعة": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة بسواحل المدينة وتبوك وغبار بالوسطى والشرقية
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة خلال فترة المساء والليل على الأجزاء الساحلية من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومتر إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة؛ تتحول شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي خلال النهار بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
01:07 PM

"طقس الجمعة": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة بسواحل المدينة وتبوك وغبار بالوسطى والشرقية

سماء صحوة وغيوم وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على المرتفعات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,871

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة خلال فترة المساء والليل على الأجزاء الساحلية من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومتر إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة؛ تتحول شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي خلال النهار بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,389
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,101
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,141
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,201

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة