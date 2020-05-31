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بلاغ مواطن يقود لإغلاق مطعم أسماك وإتلاف ربع طن بـ"صفا جدة"

مراقب البلدية رصد الواقعة بمشاركة المسالخ وأسواق النفع العام

أغلقت بلدية الصفا الفرعية بمساندة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام التابعة لوكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة، مطعم أسماك بحي الصفا شمال المحافظة، لتصحيح وضعه واستكمال الإجراءات النظامية حياله بعد العثور على أسماك فاسدة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن بلاغاً وشكوى تلقتهما عمليات الأمانة من مواطن أبلغ فيه عن وجود أسماك فاسدة ما أدى إلى وقوف مراقب بلدية الصفا بمشاركة أطباء بيطريين ومراقبين صحيين من إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، وتم على إثر ذلك إتلاف أكثر من ربع طن أسماك فاسدة تظهر عليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لمخالفات أخرى تم رصدها بالمحل.

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بلاغ مواطن يقود لإغلاق مطعم أسماك وإتلاف ربع طن بـ"صفا جدة"
سبق

أغلقت بلدية الصفا الفرعية بمساندة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام التابعة لوكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة، مطعم أسماك بحي الصفا شمال المحافظة، لتصحيح وضعه واستكمال الإجراءات النظامية حياله بعد العثور على أسماك فاسدة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن بلاغاً وشكوى تلقتهما عمليات الأمانة من مواطن أبلغ فيه عن وجود أسماك فاسدة ما أدى إلى وقوف مراقب بلدية الصفا بمشاركة أطباء بيطريين ومراقبين صحيين من إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، وتم على إثر ذلك إتلاف أكثر من ربع طن أسماك فاسدة تظهر عليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لمخالفات أخرى تم رصدها بالمحل.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
11:19 PM

بلاغ مواطن يقود لإغلاق مطعم أسماك وإتلاف ربع طن بـ"صفا جدة"

مراقب البلدية رصد الواقعة بمشاركة المسالخ وأسواق النفع العام

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عبدالله الراجحي - جدة
0
580

أغلقت بلدية الصفا الفرعية بمساندة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام التابعة لوكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة، مطعم أسماك بحي الصفا شمال المحافظة، لتصحيح وضعه واستكمال الإجراءات النظامية حياله بعد العثور على أسماك فاسدة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن بلاغاً وشكوى تلقتهما عمليات الأمانة من مواطن أبلغ فيه عن وجود أسماك فاسدة ما أدى إلى وقوف مراقب بلدية الصفا بمشاركة أطباء بيطريين ومراقبين صحيين من إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، وتم على إثر ذلك إتلاف أكثر من ربع طن أسماك فاسدة تظهر عليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لمخالفات أخرى تم رصدها بالمحل.

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